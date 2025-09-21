szeptember 21., vasárnap

﻿Labdarúgás NB II, 7. forduló

39 perce

Tovább folytatná menetelését a Karcag

Címkék#NB II#merkantil bank liga#labdarúgás

Eljött az újabb bizonyítás ideje. A Merkantil Bank Liga hetedik fordulójában, a budafoki foci csapat ellen lép a pályára a Karcagi SC legénysége. Edzőjük szerint, a csapat nagyon szeretne pontokkal távozni.

Jegesi László

Három hetes bajnoki pauzát követően újra az NB II-es bajnokság kerül fókuszba. Az újonc Karcag a Videoton elleni bravúros hazai győzelem után ment el szünetre, amelyet azonban egyáltalán nem töltött tétlenül. Előbb az első osztályú Kazincbarcikát edzőmeccsen, majd a REAC gárdáját kupatalálkozón múlta felül, mindkettőt idegenben. Igaz, hogy egyik mérkőzésük sem nyerte el maradéktalanul edzőjük, Varga Attila tetszését, ennek ellenére bízhatunk abban, hogy a nagykunsági gárda ott folytatja majd, ahol augusztus végén a székesfehérváriak ellen abbahagyta, és a Merkantil Bank Liga pályáján bizonyítani tud.

Merkantil Bank Liga meccsén játszott a karcagi csapat
Karcagi SC a Budafoki MTE csapa ellen lép pályára  a Merkantil Bank Liga mezején
Forrás: Karcagi Sport Egyesület - KSE Facebook-oldala / Illusztráció

Merkantil Bank Liga

Budafoki MTE (15.) – Karcagi SC (6.)

Budafoki MTE Sporttelep, vasárnap 16 óra

Komoly tétje volt az alacsonyabb osztályú REAC elleni kupamérkőzésnek is az elmúlt szombaton, de közel hetven percig mintha azt hitte volna a Karcag, hogy csak úgy magától jön majd a győzelem. Ekkor trénerük négyet is cserélt, ami megtette jótékony hatását és rövid időn belül három góllal elhúzott a vendég gárda. Ebben az időszakban focizott elfogadhatóan csak az együttes, a meccs korábbi részében maximum a védekezés volt dicsérhető.

Most viszont újra bajnoki pontokért száll harcba az együttes, ráadásul kiegészül jónéhány hete távol lévő játékosaival. Sain Balázs betegségéből, Hidi Patrik és a csapatkapitány Székely Dávid sérüléseikből épültek fel nemrégiben, és Sághy Félix is rövid időn belül újra a keret tagja lehet. Varga Attila korábban úgy nyilatkozott, hogy a hat meccsen megszerzett tizenegy pontjuk után sem tudja egy mérkőzés favoritként látni csapatát, nem is számoltak ennyi ponttal a bajnokság egyötödének letelte után.

– Úgy gondolom, hogy újonc csapatként továbbra sem említhetjük magunkat esélyesként egyetlen mérkőzésen sem. A Budafok ellen is az az egyik célunk, hogy a kupamérkőzésen elkövetett hibák ne ismétlődjenek meg, meg persze szeretnénk ponttal vagy pontokkal távozni Budafokról. Jön az újabb lehetőség, a következő találkozó, ami a további fejlődésünk záloga lehet ismét. A munkamorállal, az edzettségi állapottal továbbra sincs probléma, reméljük, hogy ezen a meccsen is látható lesz majd ez – latolgatta csapata esélyeit Varga Attila a mérkőzés előtt.

A Budafok finoman szólva nem kápráztatta el szurkolóit ezidáig teljesítményével. Mindössze egy meccset nyert meg az első hat fordulóban, a Kecskemétiek távoztak lógó orral stadionjukból. Ennél biztosan több pontra számít a folytatásban a Mészöly Géza által edzett alakulat, akinek a soraiban két Szolnokról indult fiatalembert is találhatunk – Horgosi Donátra (Szolnoki MÁV) általában kezdőként, míg Németh Márióra (Lurkó FC) többnyire csereként számít edzője.

 

