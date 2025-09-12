Vármegyei derbivel indul a szezon a kézilabdásoknál

A férfiaknál nem lesz változás a versenykiírásban. Tehát továbbra is 8x8 csapatból áll majd a harmadosztály mezőnye. Vármegyénk együttesei a G (Székács KE, Szolnoki KCSE, Mezőtúri AFC), illetve a H csoportban (Túrkevei VSE) játszanak majd az elkövetkező időszakban. Az oda-vissza meccsekből álló alapszakaszt követően a csoportok 1–4. és az 5–8. helyezettjei keresztbe játszanak majd egymással az érmekért, illetve a helyezésekért.

Csibrány Márk (labdával) Szolnoki KCSE-től a Mezőtúri AFC-hez igazolt, szombaton volt csapata ellen debütálhat új együttesében

Fotó: Kiss János/ MW-archív

Idén a Mezőtúri AFC is a G csoportban kapott helyett

Egy éve még feljutást tűzte ki célul a Székács KE GÉF-Pro legényége, a végén azonban csak a hatodik helyet tudta megszerezni. Most is a G csoportban lesznek érdekeltek, vasárnap a Kiskunmajsát fogadják.

– Egy hónappal ezelőtt láttunk munkához – nyilatkozta Szloska Krisztián edző. – Heti három edzés és a Túrkeve elleni tesztmérkőzéseken próbáltuk alakítani a játékunkat. Egyelőre még csak alakulgat csapatunk. Voltak távozóink, és természetesen érkeztek is sorainkba. Ami jó hír, hogy a jobb oldalon több poszton is bevethető Pásztor Ákos visszatér hozzánk. Kiegyenlítettnek tűnik a mezőny, mindenképp a felsőházban akarjuk majd kezdeni a rájátszást.

A Szolnoki KCSE együttese, az új tréner Krichenbaum Tibor irányításával kezdte meg a munkát augusztus elején a Tiszaligetben.

– Nálunk is megvolt a jövés-menés a nyáron – kezdte Vitális Sándor klubelnök. – Sajnos két gólerős játékos, Csibrány Márk és Ladányi Péter is a távozók között van. Reméljük, az új fiúkkal tudjuk őket pótolni. Azt mondom, hogy szépen alakul a csapatunk, de még össze kell szokniuk a fiúknak, és ami nagyon fontos, jó a hangulat az öltözőben. Nem szeretnénk a végére hagyni a biztos bennmaradást, ezért úgy kell játszanunk, hogy az alapszakasz után februárban a felsőházban folytassuk a küzdelmeket.

Három évad után változás lesz, hogy a Mezőtúri AFC alakulata is a G csoportban kezdi meg a pontvadászatot, amely szombaton a Szolnokot fogadja.

– Heti három tréninggel és edzőmeccsekkel is készültünk a küzdelmekre – mondta Csizmadia Tamás vezetőedző. – Bennünket sem kerültek el a változások, az jó dolog, hogy a mezőny egyik leggólerősebb játékosa, Csibrány Márk nálunk folytatja pályafutását. Úgy tűnik, hogy több hasonló képességű csapat harcol majd a helyezésekért, mi mindenképpen a felsőházban akarunk szerepelni, mint tettük az elmúlt években.