szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

A Mezőtúr nyerte a vármegyei rangadót

Címkék#NB II#Mezőtúri AFC#kézilabda#Székács KE

Az NB II. Délkeleti csoportjában is útjára indult a labda. Vármegyénk együttesei közül csak a Mezőtúri AFC férfi- és a Székács csapata tudott győzelemmel rajtolni.

Varga Csaba

Három együttesünk is vereséggel kezdte a bajnokságot a kézilabda NB II.-ben, csak a Székács KE és a Mezőtúri AFC győzött a férfiaknál

Mezőtúri AFC, kézilabda, NB II.
Jogos a Mezőtúri AFC csapatának az öröme, hiszen fölényes győzelemmel nyitották meg a szezont
Forrás: Mezőtúri AFC / Facebook

Férfiak, G csoport

Mezőtúri FAC–Szolnoki KCSE 34–24 (18–14)

Mezőtúr, 100 néző. V.: Móczár T. Parádi R.

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 5, Csamangó 5, Kovács T., 5, Zvolenszki 2, Csibrány 5, Soós B. 3. Csere: Sztavri (kapus), Schnetter 1, Fekete B., 2, Farkas K. 2, Lengyel M. 1, Pató 3. Edző: Csizmadia Tamás.

Szolnok: Pallér – Szücs H., Töröcsik, Halász 2, Finta 6, Marcsek 4, Czabán 7. Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Gál D. 1, Nyikos, Jakab, Dorka 3, Kiss M., Nagy M. 1, Papp M. Edző: Krichenbaum Tibor.

Mintegy negyedórán át fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban hazaiak erősítettek, zártabban védekeztek, jobban kihasználták helyzetiket és megléptek négy góllal ellenfelüktől. A térfélcsere után tovább nyílt az olló, a mezőtúriak jó százalékkal lőttek, magabiztos győzelmükhöz nem fért kétség.

Csizmadia Tamás: – Összeszedetten és gólerősen játszottunk az évad első bajnok meccsén. Idő kell még, hogy összeérjen a csapatunk, de jó úton járunk.

Vitális Sándor, klubelnök: – Különösen az első félidőben voltak biztató jelek a játékunkban, de látható volt, hogy még nem álltunk össze. Pénteken a Székács ellen már többet akarunk mutatni.

Székács KE GÉF-PRO–Kiskunmajsai KC 30–29 (14–16)

Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Bíró D., Gadnai A..

Székács KE: Subicz – Farkas B. 7, Zsigmond, Gönczi 4, Csanádi 3, Ruzsányi 1, Nyeső. Csere: Rizinger (kapus), Pásztor Á. 10, , Csollár 5, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I., Orosz. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben szinte végig a vendégek vezettek, többször három gól volt az előnyük. A fordulást követően keményebben védekeztek a miklósiak, támadásban pedig Pásztor Ákos átlővéseivel, és Gönczi András hatékony beállóposzton mutatott játékával fordított a Szekács. A hajrában öt góllal is vezettek a hazaiak, amiből egyet sikerült megőrizniük a lefújásig.

Szloska Krisztián: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés előtt állunk, az első játékrészben nagyon hanyagul kézilabdáztunk, több helyzetet nem tudtunk gólra válltani. A második félidőben feljavultunk védekezésben, többször eredményesek voltunk a távoli zónákból, így át tudtuk venni a vezetést, amit már utána nem is adtuk ki a kezünkből. Rengeteg munka vár még ránk, a hibák ellenére is gratulálok a csapatnak a győzelemhez.

További eredmények: Bugyi–Üllő 24–30, Mizse KC–Kecskemét 25–28.

H csoport

CSRSE-Orosháza–Túrkevei VSE 40–34 (22–12)

Orosháza, 130 néző. V.: Szalay Z., Tóbiás B.

Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 7, Koós, Cselovszki 2, Simon I. 4, Lukács 7, Keresztes I. Csere: Nagy Z. és Jánosa (kapusok), Debreceni 1, Sütő, Bordács 2, Szeremi, Nagy I. 7, Dékány 4. Edző: Patocskai László.

A bajnokesélyes hazaiak az első félidőben tekintélyes tízgólos előnyhöz jutottak a gyengén kezdő vendégekkel szemben. A térfélcsere után összekapta magát a kevi csapat, de ez csak a tisztes vereséghez volt elég.

Patocskai László: – Nem voltunk a helyzet magaslatán az Orosháza elleni szezonnyitón. Az első félidőben nagy hátrányba kerültünk, a szünetben megbeszéltük a hibáinkat, feljavultunk, de már nem tudtuk szorossá tenni a meccset. Tizenhárom technikai hibával és tíz kihagyott ziccerrel szinte képtelenség meccset nyerni.

További eredmények: Tisza Volán–Újkígyós 26–30, Berettyó MSE–Békéscsaba 25–23, Zengő-Orosháza–Makó 32–25.

Nők, D csoport

Kecskeméti NK–Mezőtúri AFC 41–28 (23–13)

Kecskemét, 100 néző. V.: Elhardt E., Poltz P.

Mezőtúr: Pintér-Ádász D. – Balaskó 6, Farkasinszki 4, Nagy A. 8, Nagy Sz. 3, Ladocsi 3, Németh K. 2. Csere: Hrncsárovits (kapus), Urbán B. 1, Váradi H. 1, Ádász, Simon D., Váradi B.. Edző: Kovács Csabáné.

Már az első félidőben tízgólos előnyt épített fel a szárnyaló hazai csapat. A szünet után sem változott a játék képe, a gyenge teljesítményt nyújtó vendégcsapat sima vereséget szenvedett,

Kovács Csabáné: – A mérkőzés első negyedórájában még tartottuk magunkat, majd mélypont következett, amit időkéréssel sem tudtunk orvosolni. Sok hibával játszottunk, pontatlan lövéseink voltak helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni, a védekezésünk is teljesen szétesett, mindezek a végeredményben is megmutatkoztak.

További eredmények: Kispest–Orosháza 28–26, Gyál–Nemesnádudvar 27–33, Szarvas–Algyő 31–36, Vecsés–Alsónémedi 36–21, Gyula–Tisza Volán 36–34, Szeged–Inárcs 20–28

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu