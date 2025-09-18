A Mezőtúr nyerte a vármegyei rangadót

Három együttesünk is vereséggel kezdte a bajnokságot a kézilabda NB II.-ben, csak a Székács KE és a Mezőtúri AFC győzött a férfiaknál.

Jogos a Mezőtúri AFC csapatának az öröme, hiszen fölényes győzelemmel nyitották meg a szezont

Forrás: Mezőtúri AFC / Facebook

Férfiak, G csoport

Mezőtúri FAC–Szolnoki KCSE 34–24 (18–14)

Mezőtúr, 100 néző. V.: Móczár T. Parádi R.

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 5, Csamangó 5, Kovács T., 5, Zvolenszki 2, Csibrány 5, Soós B. 3. Csere: Sztavri (kapus), Schnetter 1, Fekete B., 2, Farkas K. 2, Lengyel M. 1, Pató 3. Edző: Csizmadia Tamás.

Szolnok: Pallér – Szücs H., Töröcsik, Halász 2, Finta 6, Marcsek 4, Czabán 7. Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Gál D. 1, Nyikos, Jakab, Dorka 3, Kiss M., Nagy M. 1, Papp M. Edző: Krichenbaum Tibor.

Mintegy negyedórán át fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban hazaiak erősítettek, zártabban védekeztek, jobban kihasználták helyzetiket és megléptek négy góllal ellenfelüktől. A térfélcsere után tovább nyílt az olló, a mezőtúriak jó százalékkal lőttek, magabiztos győzelmükhöz nem fért kétség.

Csizmadia Tamás: – Összeszedetten és gólerősen játszottunk az évad első bajnok meccsén. Idő kell még, hogy összeérjen a csapatunk, de jó úton járunk.

Vitális Sándor, klubelnök: – Különösen az első félidőben voltak biztató jelek a játékunkban, de látható volt, hogy még nem álltunk össze. Pénteken a Székács ellen már többet akarunk mutatni.

Székács KE GÉF-PRO–Kiskunmajsai KC 30–29 (14–16)

Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Bíró D., Gadnai A..

Székács KE: Subicz – Farkas B. 7, Zsigmond, Gönczi 4, Csanádi 3, Ruzsányi 1, Nyeső. Csere: Rizinger (kapus), Pásztor Á. 10, , Csollár 5, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I., Orosz. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben szinte végig a vendégek vezettek, többször három gól volt az előnyük. A fordulást követően keményebben védekeztek a miklósiak, támadásban pedig Pásztor Ákos átlővéseivel, és Gönczi András hatékony beállóposzton mutatott játékával fordított a Szekács. A hajrában öt góllal is vezettek a hazaiak, amiből egyet sikerült megőrizniük a lefújásig.

Szloska Krisztián: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés előtt állunk, az első játékrészben nagyon hanyagul kézilabdáztunk, több helyzetet nem tudtunk gólra válltani. A második félidőben feljavultunk védekezésben, többször eredményesek voltunk a távoli zónákból, így át tudtuk venni a vezetést, amit már utána nem is adtuk ki a kezünkből. Rengeteg munka vár még ránk, a hibák ellenére is gratulálok a csapatnak a győzelemhez.