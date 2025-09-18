51 perce
A Mezőtúr nyerte a vármegyei rangadót
Az NB II. Délkeleti csoportjában is útjára indult a labda. Vármegyénk együttesei közül csak a Mezőtúri AFC férfi- és a Székács csapata tudott győzelemmel rajtolni.
Három együttesünk is vereséggel kezdte a bajnokságot a kézilabda NB II.-ben, csak a Székács KE és a Mezőtúri AFC győzött a férfiaknál.
Férfiak, G csoport
Mezőtúri FAC–Szolnoki KCSE 34–24 (18–14)
Mezőtúr, 100 néző. V.: Móczár T. Parádi R.
Mezőtúr: Czikó – Gyenge 5, Csamangó 5, Kovács T., 5, Zvolenszki 2, Csibrány 5, Soós B. 3. Csere: Sztavri (kapus), Schnetter 1, Fekete B., 2, Farkas K. 2, Lengyel M. 1, Pató 3. Edző: Csizmadia Tamás.
Szolnok: Pallér – Szücs H., Töröcsik, Halász 2, Finta 6, Marcsek 4, Czabán 7. Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Gál D. 1, Nyikos, Jakab, Dorka 3, Kiss M., Nagy M. 1, Papp M. Edző: Krichenbaum Tibor.
Mintegy negyedórán át fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban hazaiak erősítettek, zártabban védekeztek, jobban kihasználták helyzetiket és megléptek négy góllal ellenfelüktől. A térfélcsere után tovább nyílt az olló, a mezőtúriak jó százalékkal lőttek, magabiztos győzelmükhöz nem fért kétség.
Csizmadia Tamás: – Összeszedetten és gólerősen játszottunk az évad első bajnok meccsén. Idő kell még, hogy összeérjen a csapatunk, de jó úton járunk.
Vitális Sándor, klubelnök: – Különösen az első félidőben voltak biztató jelek a játékunkban, de látható volt, hogy még nem álltunk össze. Pénteken a Székács ellen már többet akarunk mutatni.
Székács KE GÉF-PRO–Kiskunmajsai KC 30–29 (14–16)
Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Bíró D., Gadnai A..
Székács KE: Subicz – Farkas B. 7, Zsigmond, Gönczi 4, Csanádi 3, Ruzsányi 1, Nyeső. Csere: Rizinger (kapus), Pásztor Á. 10, , Csollár 5, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I., Orosz. Edző: Szloska Krisztián.
Az első félidőben szinte végig a vendégek vezettek, többször három gól volt az előnyük. A fordulást követően keményebben védekeztek a miklósiak, támadásban pedig Pásztor Ákos átlővéseivel, és Gönczi András hatékony beállóposzton mutatott játékával fordított a Szekács. A hajrában öt góllal is vezettek a hazaiak, amiből egyet sikerült megőrizniük a lefújásig.
Szloska Krisztián: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés előtt állunk, az első játékrészben nagyon hanyagul kézilabdáztunk, több helyzetet nem tudtunk gólra válltani. A második félidőben feljavultunk védekezésben, többször eredményesek voltunk a távoli zónákból, így át tudtuk venni a vezetést, amit már utána nem is adtuk ki a kezünkből. Rengeteg munka vár még ránk, a hibák ellenére is gratulálok a csapatnak a győzelemhez.
További eredmények: Bugyi–Üllő 24–30, Mizse KC–Kecskemét 25–28.
H csoport
CSRSE-Orosháza–Túrkevei VSE 40–34 (22–12)
Orosháza, 130 néző. V.: Szalay Z., Tóbiás B.
Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 7, Koós, Cselovszki 2, Simon I. 4, Lukács 7, Keresztes I. Csere: Nagy Z. és Jánosa (kapusok), Debreceni 1, Sütő, Bordács 2, Szeremi, Nagy I. 7, Dékány 4. Edző: Patocskai László.
A bajnokesélyes hazaiak az első félidőben tekintélyes tízgólos előnyhöz jutottak a gyengén kezdő vendégekkel szemben. A térfélcsere után összekapta magát a kevi csapat, de ez csak a tisztes vereséghez volt elég.
Patocskai László: – Nem voltunk a helyzet magaslatán az Orosháza elleni szezonnyitón. Az első félidőben nagy hátrányba kerültünk, a szünetben megbeszéltük a hibáinkat, feljavultunk, de már nem tudtuk szorossá tenni a meccset. Tizenhárom technikai hibával és tíz kihagyott ziccerrel szinte képtelenség meccset nyerni.
További eredmények: Tisza Volán–Újkígyós 26–30, Berettyó MSE–Békéscsaba 25–23, Zengő-Orosháza–Makó 32–25.
Nők, D csoport
Kecskeméti NK–Mezőtúri AFC 41–28 (23–13)
Kecskemét, 100 néző. V.: Elhardt E., Poltz P.
Mezőtúr: Pintér-Ádász D. – Balaskó 6, Farkasinszki 4, Nagy A. 8, Nagy Sz. 3, Ladocsi 3, Németh K. 2. Csere: Hrncsárovits (kapus), Urbán B. 1, Váradi H. 1, Ádász, Simon D., Váradi B.. Edző: Kovács Csabáné.
Már az első félidőben tízgólos előnyt épített fel a szárnyaló hazai csapat. A szünet után sem változott a játék képe, a gyenge teljesítményt nyújtó vendégcsapat sima vereséget szenvedett,
Kovács Csabáné: – A mérkőzés első negyedórájában még tartottuk magunkat, majd mélypont következett, amit időkéréssel sem tudtunk orvosolni. Sok hibával játszottunk, pontatlan lövéseink voltak helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni, a védekezésünk is teljesen szétesett, mindezek a végeredményben is megmutatkoztak.
További eredmények: Kispest–Orosháza 28–26, Gyál–Nemesnádudvar 27–33, Szarvas–Algyő 31–36, Vecsés–Alsónémedi 36–21, Gyula–Tisza Volán 36–34, Szeged–Inárcs 20–28