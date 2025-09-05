A kapu előtti határozottság és a párharcok megnyerése dönthet a Mezőtúr és a Törökszentmiklós rangadóján

Igazi rangadóval folytatódik a vármegye I.-es bajnokság, ugyanis a Mezőtúri AFC a Törökszentmiklósi FC-t látja vendégül hétvégén. A két csapat az előző szezonban végig egymással versenyzett a bajnoki címért, végül utóbbi szerezte meg az aranyérmet. A feljutás viszont nem sikerült a miklósiaknak, így idén ismét összecsapnak a felek.

Fotó: Pesti József/MW-archív

Vármegye I., 3. forduló

Mezőtúri AFC–Törökszentmiklósi FC

Szombat, 16.00

A Mezőtúr egy döntetlennel kezdte a szezont a Jászfényszaru ellen (1–1), legutóbb viszont a Lurkó Focimánia együttesét 1–0-ra legyőzte.

A Törökszentmiklós eddig mindkét találkozóját megnyerte, a nyitófordulóban 4–0-ra a Kisújszállás ellen, legutóbb pedig a Jánoshidával szemben 2–1-re nyert.

A mérkőzésre vélhetően rányomja majd a bélyegét a gyász hangulata is, amiért szerdán tragikus hirtelenséggel elhunyt Balogh Attila, aki a Mezőtúr és a Törökszentmiklós csapatában is játszott, sőt mindkét együttesnél bajnoki ezüstérmet szerzett. Balogh Attila a Kisújszállás igazolt játékosa volt, az előző hétvégén a Tiszaszentimre elleni meccsen még pályára lépett, majd a hírek szerint szerdán a munkahelyén rosszul lett és elhunyt. A mérkőzés emiatt gyász szünettel kezdődik majd.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúri AFC vezetőedzője: – Kicsit szűkösen tudtunk edzeni a sérülések miatt, de úgy érzem, hogy készen állunk a rangadóra. Sok szurkolóra számítok ezúttal is, hiszen a Miklós elleni meccs egy szomszédvári derbi is, így mindig sokan szoktak lenni, és bízunk benne, hogy sikerül otthon tartani a három pontot. Ellenfelünk jobban kezdte a bajnokságot nálunk, mi egyelőre hadi lábon állunk a góllövéssel, ezért is fontos lesz, hogy határozottak legyünk a kapu előtt. Mindkét csapatot megérintette Attila halála, így minket is, nagyon szerettük, hamar beilleszkedett közénk és egy igazi sportembert veszítettünk el a személyében. Ezúton is szeretném a mezőtúri egyesület nevében részvétünket kifejezni.

Gusztafik Péter, a Törökszentmiklósi FC vezetőedzője: – Ugyanúgy készülünk erre a meccsre is, mint a többire. A Mezőtúr–Törökszentmiklós mindig is rangadó volt és az is lesz. Elvégeztük azt a munkát, amit elterveztünk, szeretnénk a múlt heti hazai pályán nyújtott teljesítményünket felülmúlni. A játékosok feszültek voltak, de remélem, hogy ez változik majd hétvégére. Végig szeretnénk majd dominálni és az adódó lehetőségeinkkel élni. Mint minden Mezőtúr elleni mérkőzésen, úgy ezen is rengeteg párharcot várok. Bízunk benne, hogy Balogh Attila emlékét megfelelően meg tudjuk majd tisztelni, nagyon sajnálom a történteket. Az összecsapást illetően nagyon fontos lesz, hogy ki szerzi majd az első gólt és az, hogy a másik csapat erre hogy tud majd reagálni, illetve az is, hogy melyik csapat nyer majd több párharcot.