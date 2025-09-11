Az U19-es válogatottban szerepelt a Karcag játékosa

Mona Árpád, a Karcagi SC játékosa is meghívót kapott az U19-es válogatottba, amely az elmúlt napokban Szerbiában, a Vilotic-tornán szerepelt.

Mona Árpád (jobbra) végig a pályán volt Szerbia ellen a Vilotic-torna második fordulójában

Fotó: mlsz.hu / Forrás: mlsz.hu

A tornán egyébként a magyar és a szerb csapat mellett még Montenegró és Portugália szerepelt még. A mieink az első találkozón a portugáloktól 3–1-re kikaptak, majd Szerbiától is ugyanilyen arányban maradtak alul. Az utolsó mérkőzésen azonban nyert a magyar csapat Montenegró ellen 2–1-re, így a harmadik helyen zártak.

Az elsőtől az utolsó percig a pályán volt a Karcagi SC játékosa, Mona Árpád

A nagykunságiak játékosa a házigazda ellen kapott lehetőséget, ahol a kezdőcsapatban szerepelt és végig a pályán tartotta őt Kemenes Szabolcs szövetségi edző.

A 18 éves Mona nyáron igazolt a Karcaghoz a DVSC második együttesétől, eddig azonban még nem jutott szóhoz az NB II.-ben, azonban három mérkőzésen már benevezte őt a meccskeretbe Varga Attila vezetőedző.