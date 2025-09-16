Fontos találkozót tartottak az NB II.-es klubok vezetői

Az NB II.-es klubok képviselői a minap azért találkoztak a Budapest Honvéd kezdeményezésére, hogy megbeszéljék a másodosztályban szereplő csapatokat érintő problémákat. A legfőbb témát a Magyar Labdarúgó-szövetség által nemrégiben bevezetett új fegyelmi szabályzata lehetséges módosítása szolgáltatta. Mindemellett olyan fontos témaköröket is megvitattak, mint az NB II.-es mérkőzések időpontjai vagy a vendégszektorok nézőszáma szolgáltatták. A Karcagi SC képviseletében Szepesi Tibor, a város polgármestere vett részt a találkozón, melyen a 16-ból 15 együttes vett részt.

Forrás: Budapest Honvéd FC

A Honvéd hivatalos oldalán készült beszámoló alapján kiderül, hogy megállapították, a klubok más-más mértékben szembesülnek a szigorítással és aránytalannak tartják a fegyelmi határozatokban kiszabott büntetéseket. Minden klub folytatott valamilyen konzultációt a szurkolóival, felhívva ezzel a figyelmet a tiltott rasszista megnyilvánulásokra.

A klubok képviselői megállapították, hogy jelenleg nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel megakadályozhatnák, kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat.

Továbbá nehezményezték, hogy az MLSZ részéről nem történt előzetes egyeztetés, kommunikáció a fegyelmi szabályzat módosításával kapcsolatban és csak a bajnokság megkezdése előtt közvetlenül szerezhettek tudomást a szigorításokról, és kezdeményezik a szövetséggel való konzultációt. Mindemellett pedig szeretnék, ha az MLSZ iránymutatást adna arra vonatkozóan is, hogy a klubok jogilag milyen intézkedéseket tehetnek meg a szurkolókkal szemben a rasszista megnyilvánulások megszüntetése érdekében.

A vasárnapi mérkőzések ellen is felszólaltak az NB II.-es klubok képviselői

A klubok emellett ismételten kezdeményezik, hogy ne kizárólag vasárnapi játéknap lehessen az NB II.-ben (leszámítva a hétfői televíziós mérkőzéseket). A szurkolói visszajelzések és sportszakmai szempontok alapján is rendkívül hátrányos vasárnap bajnoki mérkőzést rendezni. Megállapodtak abban, hogy felveszik a kapcsolatot az M4 Sport csatornaigazgatójával a mérkőzések időpontjainak esetleges módosításával kapcsolatosan.