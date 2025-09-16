szeptember 16., kedd

Labdarúgás

1 órája

Fontos találkozót tartottak az NB II.-es klubok vezetői

Címkék#NB II#Karcagi SC#megbeszélés

Fontos gyűlést tartottak. A Budapest Honvéd kezdeményezésére a minap találkoztak az NB II.-es klubok vezetői, hogy átbeszéljék a másodosztályú csapatokat érintő problémákat, ezáltal pedig a Karcagi SC csapata is érdekelt. A Tiszafüred szintén a napokban hívta fel a figyelmet egy fontos problémára.

Kovács Levente

Az NB II.-es klubok képviselői a minap azért találkoztak a Budapest Honvéd kezdeményezésére, hogy megbeszéljék a másodosztályban szereplő csapatokat érintő problémákat. A legfőbb témát a Magyar Labdarúgó-szövetség által nemrégiben bevezetett új fegyelmi szabályzata lehetséges módosítása szolgáltatta. Mindemellett olyan fontos témaköröket is megvitattak, mint az NB II.-es mérkőzések időpontjai vagy a vendégszektorok nézőszáma szolgáltatták. A Karcagi SC képviseletében Szepesi Tibor, a város polgármestere vett részt a találkozón, melyen a 16-ból 15 együttes vett részt.

Megbeszélést tartottak az NB II.-es klubok vezetői
Az NB II.-es klubok képviselői találkoztak a minap
Forrás: Budapest Honvéd FC

A Honvéd hivatalos oldalán készült beszámoló alapján kiderül, hogy megállapították, a klubok más-más mértékben szembesülnek a szigorítással és aránytalannak tartják a fegyelmi határozatokban kiszabott büntetéseket. Minden klub folytatott valamilyen konzultációt a szurkolóival, felhívva ezzel a figyelmet a tiltott rasszista megnyilvánulásokra.

A klubok képviselői megállapították, hogy jelenleg nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel megakadályozhatnák, kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat.

Továbbá nehezményezték, hogy az MLSZ részéről nem történt előzetes egyeztetés, kommunikáció a fegyelmi szabályzat módosításával kapcsolatban és csak a bajnokság megkezdése előtt közvetlenül szerezhettek tudomást a szigorításokról, és kezdeményezik a szövetséggel való konzultációt. Mindemellett pedig szeretnék, ha az MLSZ iránymutatást adna arra vonatkozóan is, hogy a klubok jogilag milyen intézkedéseket tehetnek meg a szurkolókkal szemben a rasszista megnyilvánulások megszüntetése érdekében.

A vasárnapi mérkőzések ellen is felszólaltak az NB II.-es klubok képviselői

A klubok emellett ismételten kezdeményezik, hogy ne kizárólag vasárnapi játéknap lehessen az NB II.-ben (leszámítva a hétfői televíziós mérkőzéseket). A szurkolói visszajelzések és sportszakmai szempontok alapján is rendkívül hátrányos vasárnap bajnoki mérkőzést rendezni. Megállapodtak abban, hogy felveszik a kapcsolatot az M4 Sport csatornaigazgatójával a mérkőzések időpontjainak esetleges módosításával kapcsolatosan.

A vendégszurkolókkal kapcsolatban a klubok képviselői megvitatták a Honvéd javaslatát, és megállapodtak abban, hogy ahol az infrastruktúra lehetővé teszi, ott a létesítmény teljes kapacitásának 10 százalékát (vagy akár ennél többet is) biztosítja elérhetővé teszi jegyvásárlásra a vendégcsapat szurkolói számára.

Az NB II.-es klubok képviselői elhatározták, hogy negyedévente találkoznak, illetve ha van aktualitás, ami indokolja, akkor sűrűbben is megteszik ezt. Az NB II.-es klubok kérték az MLSZ-t, hogy amennyiben lehetséges, a szövetség elnökségébe is kerülhessen képviselő, de legalább az elnökségi üléseken meghívottként, konzultációs, informális joggal részt vehessenek.

Nem elégedettek a tiszafürediek a szabályváltoztatással

A Magyar Kupa sorsolását követően a Tiszafüredi VSE egyesülete Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyben arról volt szó, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség módosított a kupa szabályain. Mindezek értelmében a legjobb 32 között már nem él az az előírás, hogy minden esetben az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó. Ez érinti a Tisza-tó-partiakat is, akik a módosítás miatt a Kecskemét otthonában szerepelnek majd a negyedik fordulóban. A bejegyzésben olvasható, hogy ez a változtatás azért sem kedvező, mert a kisebb csapatok mérkőzésein megtelnének a lelátók, ezzel szemben a magasabb osztályú csapatok otthonában nem lennének annyian kíváncsiak a meccsekre, ez pedig nem népszerűsíti a sportágat. 

– Vasárnap este az MLSZ megtartotta MOL Magyar Kupa következő fordulójának párosítását. Sokak számára ekkor derült ki, hogy szakítva a hagyományokkal, immár nem élveznek elsőbbséget az alacsonyabb osztályú csapatok, hanem az az együttes lesz a pályaválasztó, melyet elsőként húztak ki a sorsolás során. Csapatunk tavaly örökké emlékezetes kupameccsen, 2000 néző előtt fogadta a Ferencvárost, s most a tavasszal még élvonalban szerepelt, vasárnap az Újpestet búcsúztató KTE ellen ismét telt ház lett volna. Ehhez képest mi utazunk Kecskemétre – áll többek között a bejegyzésben a Tiszafüredi VSE Facebook-oldalán.

 

 

