Megerősítheti harmadik helyét, de akár feljebb is léphet a Tiszafüred

Két hét szünet után folytatódnak az NB III-as bajnokság küzdelmei, két együttesünk szempontjából ráadásul jó hangulatban, hiszen a Tiszafüred és a Martfű is túlélte a legutóbbi kupafordulót és a legjobb tizenhat közé jutásért meccselhet már legközelebb. Előbbiek a Putnokot győzték le ismét, most pedig a DVTK második együtteséhez látogatnak, akik ellen szeretnék folytatni jó sorozatukat. A tiszazugi gárda a Dombóvárral szembeni nagyon kiélezett csata után a magára talált Hódmezővásárhelyt fogadja abban a reményben, hogy sikerül megnyernie ezt a párharcot is. A Tiszaföldvárnak viszont nagyon össze kell szednie magát a Vasas otthonában, hogy reménye legyen legalább a pontszerzésre.

A putnoki csapat után a Tiszafüredi VSE ezúttal a DVTK ellen lép a pályára a NB III-as bajnokságban

Forrás: Pesti József Archív

Az NB III-as bajnokság soron következő küzdelmei

Észak-Keleti csoport

DVTK II. F4R (12.) – Tiszafüredi VSE (3.)

DVTK edzőközpont, vasárnap 11 óra

Kétszer is legyőzte egymás után a Putnokot a Tiszafüred, előbb a bajnokságban simán, majd a kupában már szorosabb küzdelemben, ami továbbjutást ért. Hét forduló után az előkelő harmadik pozíciót foglalja el jelenleg a tabellán Dorcsák Zoltán együttese, de ennek megerősítésére ismét győznie kellene legénységének. Ellenfele szénája nem áll túl jól, már négy vereséget is összeszedtek ezidáig, igaz valamennyit egy gól különbséggel szenvedték el. A tavalyi szezonban oda-vissza döntetlent játszottak egymással a felek, ám az egymás elleni eredményeket rendre befolyásolja, hogy kiket kap meg ellenfelük első számú csapatuktól. Az NB I-es DVTK a Fradihoz látogat péntek este, így nagy esélye van annak, hogy vasárnapi matinén többen is pályára lépjenek a “fakóban” keretükből. Így vagy úgy, a Tiszafüred folytatná menetelését a bajnokságban is, és győzelemért utazik Diósgyőrbe az egyik edzésen megsérült Ujvári Zsombor nélkül.

Dél-Keleti csoport

Vasas FC II. (11.) – Tiszaföldvár SE (16.)

Budapest, Illovszky Stadion, vasárnap 11 óra

Sok sebből vérzik a bajnokság kezdete előtt csak kevéssel összeverbuvált gárda. Az ötödik körben ugyan összehozott egy győzelmet a Tiszaföldvár, de azután is csak vereségek szerepelnek a számláján. Szűk a keret és sok a sérültjük még mindig, de ketten legalább már elkezdték az edzéseket. Van egy új igazolásuk is azonban, akinek játékára remélhetően vasárnap már számíthatnak társaik. Többnyire szoros csatákban maradnak alul riválisaikkal szemben, ám abban bíznak, hogy meccsről meccsre egyre nagyobb rutint szed össze csapatuk, amellyel végre mérkőzéseket is nyerhetnek majd. Mostani ellenfelüknek nem ez a legjobb szezonja eddig, mindössze két győzelmet könyvelhettek el, utóbbi két meccsüket pedig döntetlenre adták. Első csapatuk csak másnap este játszik NB II-es bajnoki mérkőzést, elképzelhető, hogy keretükből néhány fiatal szerephez juthat ezen a találkozón.