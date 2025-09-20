Szabadkai győzelemmel hangolt a bajnoki rajtra az Olaj

A vendéglátó szabadkai együttes, az elmúlt évadban ezüstérmes volt hazája bajnokságában, illetve a hetedik helyen végzett az ABA-liga alapszakaszában. Idén az utóbbi két sorozat mellett az NHSZ-Szolnoki Olajbányászhoz hasonlóan a Bajnokok Ligája főtábláján kezdi meg nemzetközi szereplését. Ezért tovább erősítették állományukat, érkezett soraikba többek között a 213 cm-es jamaicai center, Stevon Thompson, a kanadai irányító, Oliver Honlan, valamint az amerikai bedobó, Keondre Kennedy.

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata szabadkai győzelemmel zárta a tesztmeccsek sorát

Fotó: Nagy Balázs

Nagy csatát vívott a NHSZ-Szolnoki Olajbányász

A szerb csapat elleni derbin sem számíthatott a szolnokiak szakmai stábja a sérüléssel bajlódó amerikai hátvéd, Letre Darthard játékára. Végig nagy csatát vívtak a felek, hol az egyikük, hol a másikuk vezetett. Az első félidő végén még a hazaiaknál volt a minimális előny, 40–39. A folytatásban sem változott a játék képe, végül óriási csatában a magyar bajnoki címvédő Olajbányász, négy pont különbséggel diadalmaskodott, 69–73. A szolnokiak soraiban: Pallai 26/18, Barnes 13/6, Vrabac 10, Skeens 8, Rudner 5/3, Somogyi 4, Krnjajszki 3, Holt 2, Molnár M. 2, Arabo és Horváth Á. lépett pályára a küzdelmes összecsapáson.

Ez volt a piros-feketék utolsó felkészülési mérkőzése, a jövő szombati bajnoki rajton a kaposvári csapatot fogadják.

További eredmény

BL selejtező: Falco KC–FC Porto 79–83, ezzel a szombathelyi gárda búcsúzott a Bajnokok Ligájától.