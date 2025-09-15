Újabb Olaj-vereség Torunban

A NHSZ-Szolnoki Olajbányász piros-fekete csapata első toruni összecsapásukon 82–60-as vereséget szenvedtek a Bundesliga legutóbbi szezonjában negyedik helyezett, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Würzburg legénységétől.

Pallai Tamás (labdával) és az NHSZ-Szolnoki Olajbányász vereséggel zárták a lengyelországi tornát

Fotó: Nagy Balázs

Ezúttal elmaradt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász siker

A lengyel csapat elleni derbin sem számíthatott a szolnokiak szakmai stábja Brady Skeens és Letre Darthard játékára. A meccs első félidejében még fej-fej mellett haladtak a felek: 47–44. A fordulást követően hazaiak pontosabban és eredményesebben játszottak, mint az Olaj, és végül 18 pont különbséggel nyertek. A szolnokiak színeiben Vrabac 17/6, Molnár M. 14, Krnjajszki 10, Holt 8, Somogyi 7, Barnes 6, Rudner 6/6, Pallai 6 és Horváth Á. is szóhoz jutott a mérkőzésen.

Az Olaj csapata a mérkőzés után haza indult, a heti tréningek után szombaton a Szabadka vendégeként utolsó tesztmérkőzésüket játsszák majd, a szeptember 27-i bajnoki rajt előtt.