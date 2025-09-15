1 órája
Újabb Olaj-vereség Torunban
A hétvégén a lengyelországi Torunban, a XXIII. Wojtek Michniewicz emléktornán szerepel az NHSZ-Szolnoki Olajbányász együttese, amely a második, egyben utolsó mérkőzésén 92–74-re kikapott a lengyel WKS Śląsk Wroclaw csapatától.
A NHSZ-Szolnoki Olajbányász piros-fekete csapata első toruni összecsapásukon 82–60-as vereséget szenvedtek a Bundesliga legutóbbi szezonjában negyedik helyezett, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Würzburg legénységétől.
Ezúttal elmaradt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász siker
A lengyel csapat elleni derbin sem számíthatott a szolnokiak szakmai stábja Brady Skeens és Letre Darthard játékára. A meccs első félidejében még fej-fej mellett haladtak a felek: 47–44. A fordulást követően hazaiak pontosabban és eredményesebben játszottak, mint az Olaj, és végül 18 pont különbséggel nyertek. A szolnokiak színeiben Vrabac 17/6, Molnár M. 14, Krnjajszki 10, Holt 8, Somogyi 7, Barnes 6, Rudner 6/6, Pallai 6 és Horváth Á. is szóhoz jutott a mérkőzésen.
Az Olaj csapata a mérkőzés után haza indult, a heti tréningek után szombaton a Szabadka vendégeként utolsó tesztmérkőzésüket játsszák majd, a szeptember 27-i bajnoki rajt előtt.
Vihar miatt félbeszakadt a Martfű mérkőzése, tizenegyespárbajban dőlt el a továbbjutás