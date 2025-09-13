szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

34 perce

Olaj-vereség a lengyelországi tornán

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#meccs#kosárlabda

A hétvégén a lengyelországi Torun-ban, a XXIII. Wojtek Michniewicz emléktornán indul a magyar bajnoki címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata, amely az első meccsén 22 pont különbséggel kikapott a német Würzburg Baskets együttesétől.

Varga Csaba

Az első mérkőzésüket a Bundesliga legutóbbi szezonjában negyedik helyezett, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Würzburg csapatával játszott a NHSZ-Szolnoki Olajbányász. A német kosárlabda erejéről annyit, hogy válogatottjuk a regnáló világbajnok, az Eb-n pedig vasárnap este döntőt játszanak a törökökkel.

Würzburg – NHSZ-Szolnoki Olajbányász meccs
A fehér mezes NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata elveszítette hatodik tétmeccsüket
Fotó: Nagy Balázs

Würzburg – NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Nem legjobb előjelekkel léptek pályára a piros-feketék, ugyanis Rudner Gábor, Brady Skeens és Letre Darthard sérülés miatt nem játszhatott. Igaz, a bosnyák válogatott, Adin Vrbac játékára már számíthatott a szakmai stáb, aki 17 dobott ponttal mutatkozott be.

A Würzburg nem bízott semmit a véletlenre, amely félidőben már 49–35-re vezetett. A folytatásban sem változott a játék képe, az Olaj küzdött, hajtott, de nem tudta szorossá tenni a mérkőzést, amit a német együttes 82–60-ra nyert meg. 

A piros-feketék soraiban: Vrabac 17/3, Barnes 12/6, Holt 9/6, Molnár M. 7, Somogyi 6/3, Krnjajszki 5, Pallai 4 és Horváth Á. lépett pályára a találkozón.

A vasárnapi folytatásban a lengyel WKS Śląsk Wroclaw ellen, játszanak a szolnokiak, ellenfelük a tavalyi idényben szintén szerepelt a Bajnokok Ligájában, illetve a hazája bajnokságában a nyolcadik helyen végzett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu