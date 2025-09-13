Olaj-vereség a lengyelországi tornán

Az első mérkőzésüket a Bundesliga legutóbbi szezonjában negyedik helyezett, a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Würzburg csapatával játszott a NHSZ-Szolnoki Olajbányász. A német kosárlabda erejéről annyit, hogy válogatottjuk a regnáló világbajnok, az Eb-n pedig vasárnap este döntőt játszanak a törökökkel.

A fehér mezes NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata elveszítette hatodik tétmeccsüket

Fotó: Nagy Balázs

Würzburg – NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Nem legjobb előjelekkel léptek pályára a piros-feketék, ugyanis Rudner Gábor, Brady Skeens és Letre Darthard sérülés miatt nem játszhatott. Igaz, a bosnyák válogatott, Adin Vrbac játékára már számíthatott a szakmai stáb, aki 17 dobott ponttal mutatkozott be.

A Würzburg nem bízott semmit a véletlenre, amely félidőben már 49–35-re vezetett. A folytatásban sem változott a játék képe, az Olaj küzdött, hajtott, de nem tudta szorossá tenni a mérkőzést, amit a német együttes 82–60-ra nyert meg.

A piros-feketék soraiban: Vrabac 17/3, Barnes 12/6, Holt 9/6, Molnár M. 7, Somogyi 6/3, Krnjajszki 5, Pallai 4 és Horváth Á. lépett pályára a találkozón.

A vasárnapi folytatásban a lengyel WKS Śląsk Wroclaw ellen, játszanak a szolnokiak, ellenfelük a tavalyi idényben szintén szerepelt a Bajnokok Ligájában, illetve a hazája bajnokságában a nyolcadik helyen végzett.