Rangadóval indult a női keresztpályás bajnokság

Azt tudni kell, hogy mindegyik együttesre két-két mérkőzés várt a kunszenti tornán. A Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE rangadón tehát nem esett gól, a folytatásban viszont mindkét csapat alaposan megszórta vetélytársát, a Kunszentmártont, illetve a Jászberényt.

Gól nélküli döntetlent játszott egymással a Tószeg KSE és a Tiszaföldvár SE

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Eredmények:

Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE 0–0

Kunszentmártoni TE–Karcagi SC 2–0 (2–0)

Gólszerző: Kovács Jázmin 2.

Tiszaföldvár SE–Jászberényi FC 8–0 (5–0)

Gólszerzők: Kovács Kitti 5, Szinné Urbán Franciska, Bereczki Dorina, Horváth Imola.

Tószegi KSE–Kunszentmártoni TE 10–0 (9–0)

Gólszerzők: Balogh Blanka 5, Izsold Dorina 2, Mészáros Viktória 2, Farády Nadin 1.

Karcagi SC–Jászberényi FC 3–1 (2–1)

Gólszerzők: Lajtos Rubina 3, ill. Mihályi Ágnes.

Az állás: 1. Tószeg 4 pont, 2. Tiszaföldvár 4, 3. Karcag 3, 4. Kunszentmárton 3, 5. Jászberény 0 pont.