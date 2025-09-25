3 órája
Rangadóval indult a női keresztpályás bajnokság
Megkezdődtek a vármegyei női keresztpályás futballbajnokság küzdelmei. A Kunszentmártonban megrendezett nyitóforduló első meccsén összemérte erejét a címvédő Tiszaföldvár SE és a két évaddal ezelőtti bajnok Tószeg KSE, csatájuk gól nélküli döntetlent hozott.
Azt tudni kell, hogy mindegyik együttesre két-két mérkőzés várt a kunszenti tornán. A Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE rangadón tehát nem esett gól, a folytatásban viszont mindkét csapat alaposan megszórta vetélytársát, a Kunszentmártont, illetve a Jászberényt.
Eredmények:
Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE 0–0
Kunszentmártoni TE–Karcagi SC 2–0 (2–0)
Gólszerző: Kovács Jázmin 2.
Tiszaföldvár SE–Jászberényi FC 8–0 (5–0)
Gólszerzők: Kovács Kitti 5, Szinné Urbán Franciska, Bereczki Dorina, Horváth Imola.
Tószegi KSE–Kunszentmártoni TE 10–0 (9–0)
Gólszerzők: Balogh Blanka 5, Izsold Dorina 2, Mészáros Viktória 2, Farády Nadin 1.
Karcagi SC–Jászberényi FC 3–1 (2–1)
Gólszerzők: Lajtos Rubina 3, ill. Mihályi Ágnes.
Az állás: 1. Tószeg 4 pont, 2. Tiszaföldvár 4, 3. Karcag 3, 4. Kunszentmárton 3, 5. Jászberény 0 pont.