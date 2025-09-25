szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Rangadóval indult a női keresztpályás bajnokság

Címkék#keresztpályás bajnokság#Tószeg KSE#Tiszaföldvár SE#női labdarúgás

Megkezdődtek a vármegyei női keresztpályás futballbajnokság küzdelmei. A Kunszentmártonban megrendezett nyitóforduló első meccsén összemérte erejét a címvédő Tiszaföldvár SE és a két évaddal ezelőtti bajnok Tószeg KSE, csatájuk gól nélküli döntetlent hozott.

Varga Csaba

Azt tudni kell, hogy mindegyik együttesre két-két mérkőzés várt a kunszenti tornán. A Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE rangadón tehát nem esett gól, a folytatásban viszont mindkét csapat alaposan megszórta vetélytársát, a Kunszentmártont, illetve a Jászberényt.

Gól nélküli döntetlent játszott egymással a Tószeg KSE és a Tiszaföldvár SE
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Eredmények:

Tószeg KSE–Tiszaföldvár SE 0–0

Kunszentmártoni TE–Karcagi SC 2–0 (2–0)

Gólszerző: Kovács Jázmin 2.

Tiszaföldvár SE–Jászberényi FC 8–0 (5–0)

Gólszerzők: Kovács Kitti 5, Szinné Urbán Franciska, Bereczki Dorina, Horváth Imola.

Tószegi KSE–Kunszentmártoni TE 10–0 (9–0)

Gólszerzők: Balogh Blanka 5, Izsold Dorina 2, Mészáros Viktória 2, Farády Nadin 1.

Karcagi SC–Jászberényi FC 3–1 (2–1)

Gólszerzők: Lajtos Rubina 3, ill. Mihályi Ágnes.

Az állás: 1. Tószeg 4 pont, 2. Tiszaföldvár 4, 3. Karcag 3, 4. Kunszentmárton 3, 5. Jászberény 0 pont.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu