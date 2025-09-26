1 órája
Bajnoki raj előtt a címvédő Olajbányász
Immár a 94. kosárlabda bajnoki szezon kezdődik a hétvégén. A címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász az újonc Kaposvár együttesét szombaton 18 órakor fogadja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.
Elöljáróban tekintsük át a lebonyolítást, amiben lesz némi változás. Ami az állandóságot jelenti az alapszakaszban oda-vissza alapon 26 meccset játszanak a csapatok, ezt követően a negyeddöntő, illetve az alsóházi rájátszás következik.
A mindig izgalmas playoffban az 5. és 7. helyért két győzelemig tart a párharc, míg a bronzcsata és a finálé három nyert meccsig tart. Az nso.hu értesülései szerint az egyik változás, hogy az NBA mintájára bevezetik a playint – azaz a negyeddöntőbe kerülésre az alapszakaszt 10. helyen záró gárdának is lesz esélye. A playin első fordulójában a 7. és a 8. helyezett, valamint a 9. és a 10. helyezett játszik egymás ellen; a 7–8. helyezettek csatájának győztese bejut a playoffba. A második fordulóban a 7. és a 8. helyezett mérkőzésének vesztese kap még egy esélyt, és összecsap a 9–10. helyezettek meccsének nyertesével a nyolcadik playoff helyért (mindhárom mérkőzésen az előrébb végző csapat a pályaválasztó.
További és lényeges változás, hogy a bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A találkozókon 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét játékosnak, 11 játékos esetén minimum hat játékosnak, 10 játékos esetén minimum öt kosárlabdázónak hazai nevelésűnek kell lennie.
Ez a szabály kedvezőnek tűnik az Olajbányász számára, hiszen a magyar mag az egyik legerősebb a hazai mezőnyben. A Somogyi Ádám, Pallai Tamás, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz kvartett mellé érkezett ugyanis Molnár Márton Sopronból. Légiósként pedig a visszatérő Auston Barnes mellett a szintén amerikai Brady Skeens, Ryland Holt, Letre Darthard és a bosnyák Adin Vrabac lesz bevethető az előttünk álló idényben. Kell is az ember, hiszen a piros-feketék a következő évadban is három fronton lesznek érdekeltek. Közülük a bajnokságban szombaton, míg a Bajnokok Ligájában október 8-án rajtolnak, a Magyar Kupa mérkőzéseit pedig majd jövő tavasszal rendezik. Mindebből is kiderül, hogy volt, van és lesz is dolga a csapat új vezetőedzőjének a svéd-bosnyák állampolgárságú Vedran Bosnicsnak, aki a sikerkovács szerb Oliver Vidin helyét vette át a kispadon.
A vetélytársak adottak, akik trónfosztásra vágynak, mint a Falco, amelyet a szolnoki csapat söpréssel vert meg a májusi fináléban. Nyilván revansot akar venni az Olajon a sárga-fekete legénység, amely rosszul kezdte a szezont, hiszen már az első forduló után búcsúzni kényszerült a Bajnokok Ligája mezőnyétől. A szombathelyiek mellett a Paks, és nyáron új kosarasokat igazoló, Pongó Marcellt a Falcótól elcsábító Alba Fehérvár, valamint az erős állományú DEAC, amelyik megszerezte az Olaj-tábor egyik kedvencét, Bojan Szuboticsot. Véleményünk szerint ez utóbbi négy gárda lehet majd a címvédő Olajbányász legnagyobb kihívója a következő évadban.
A piros-feketék első ellenféle, a kaposvári legénység szintén bajnok volt az elmúlt évadban, miután megnyerte a másodosztály küzdelmeit. Tehát egy évad után, visszatértek az élvonalba a kék-fehérek. Edzőjük Dzunics Braniszlav nagy stratéga, aki játékosként és edzőként is sok nagy csatát megvívott az Olajjal szemben. Mi azonban úgy véljük, hogy a szombati meccs toronymagas esélyese a szolnoki csapat, amely hazai környezetben győzelemmel akar debütálni.
További párosítások
Péntek: Sopron–Alba Fehérvár. Szombat: MVM-OSE Lions–Falco KC Szombathely, Atomerőmű SE–Szedeák, ZTE KK–Kecskemét, DEAC–Bp. Honvéd, Körmend–NKA Pécs, 18.00.
Édesanyjával elköltözik a kalandparkban felrúgott kisfiú – Görög Zita segít és segítséget kér a családnak
Településük iránti tiszteletük és szeretetük elevenedik meg a különleges tárlaton