Bajnoki raj előtt a címvédő Olajbányász

Elöljáróban tekintsük át a lebonyolítást, amiben lesz némi változás. Ami az állandóságot jelenti az alapszakaszban oda-vissza alapon 26 meccset játszanak a csapatok, ezt követően a negyeddöntő, illetve az alsóházi rájátszás következik.

Pallai Tamás (balra) és társai a címvédés reményében vágnak neki az új évadnak Fotó: Nagy Balázs

A mindig izgalmas playoffban az 5. és 7. helyért két győzelemig tart a párharc, míg a bronzcsata és a finálé három nyert meccsig tart. Az nso.hu értesülései szerint az egyik változás, hogy az NBA mintájára bevezetik a playint – azaz a negyeddöntőbe kerülésre az alapszakaszt 10. helyen záró gárdának is lesz esélye. A playin első fordulójában a 7. és a 8. helyezett, valamint a 9. és a 10. helyezett játszik egymás ellen; a 7–8. helyezettek csatájának győztese bejut a playoffba. A második fordulóban a 7. és a 8. helyezett mérkőzésének vesztese kap még egy esélyt, és összecsap a 9–10. helyezettek meccsének nyertesével a nyolcadik playoff helyért (mindhárom mérkőzésen az előrébb végző csapat a pályaválasztó.

További és lényeges változás, hogy a bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A találkozókon 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét játékosnak, 11 játékos esetén minimum hat játékosnak, 10 játékos esetén minimum öt kosárlabdázónak hazai nevelésűnek kell lennie.

Ez a szabály kedvezőnek tűnik az Olajbányász számára, hiszen a magyar mag az egyik legerősebb a hazai mezőnyben. A Somogyi Ádám, Pallai Tamás, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz kvartett mellé érkezett ugyanis Molnár Márton Sopronból. Légiósként pedig a visszatérő Auston Barnes mellett a szintén amerikai Brady Skeens, Ryland Holt, Letre Darthard és a bosnyák Adin Vrabac lesz bevethető az előttünk álló idényben. Kell is az ember, hiszen a piros-feketék a következő évadban is három fronton lesznek érdekeltek. Közülük a bajnokságban szombaton, míg a Bajnokok Ligájában október 8-án rajtolnak, a Magyar Kupa mérkőzéseit pedig majd jövő tavasszal rendezik. Mindebből is kiderül, hogy volt, van és lesz is dolga a csapat új vezetőedzőjének a svéd-bosnyák állampolgárságú Vedran Bosnicsnak, aki a sikerkovács szerb Oliver Vidin helyét vette át a kispadon.