szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Bajnoki raj előtt a címvédő Olajbányász

Címkék#AEK Betsson BC#Szolnoki Olajbányász#Bajnokok Ligája#kosárlabda

Immár a 94. kosárlabda bajnoki szezon kezdődik a hétvégén. A címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász az újonc Kaposvár együttesét szombaton 18 órakor fogadja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

Varga Csaba

Elöljáróban tekintsük át a lebonyolítást, amiben lesz némi változás. Ami az állandóságot jelenti az alapszakaszban oda-vissza alapon 26 meccset játszanak a csapatok, ezt követően a negyeddöntő, illetve az alsóházi rájátszás következik. 

olaj
Pallai Tamás (balra) és társai a címvédés reményében vágnak neki az új évadnak Fotó: Nagy Balázs

A mindig izgalmas playoffban az 5. és 7. helyért két győzelemig tart a párharc, míg a bronzcsata és a finálé három nyert meccsig tart. Az nso.hu értesülései szerint az egyik változás, hogy az NBA mintájára bevezetik a playint – azaz a negyeddöntőbe kerülésre az alapszakaszt 10. helyen záró gárdának is lesz esélye. A playin első fordulójában a 7. és a 8. helyezett, valamint a 9. és a 10. helyezett játszik egymás ellen; a 7–8. helyezettek csatájának győztese bejut a playoffba. A második fordulóban a 7. és a 8. helyezett mérkőzésének vesztese kap még egy esélyt, és összecsap a 9–10. helyezettek meccsének nyertesével a nyolcadik playoff helyért (mindhárom mérkőzésen az előrébb végző csapat a pályaválasztó.

További és lényeges változás, hogy a bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A találkozókon 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét játékosnak, 11 játékos esetén minimum hat játékosnak, 10 játékos esetén minimum öt kosárlabdázónak hazai nevelésűnek kell lennie.

Ez a szabály kedvezőnek tűnik az Olajbányász számára, hiszen a magyar mag az egyik legerősebb a hazai mezőnyben. A Somogyi Ádám, Pallai Tamás, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz kvartett mellé érkezett ugyanis Molnár Márton Sopronból. Légiósként pedig a visszatérő Auston Barnes mellett a szintén amerikai Brady Skeens, Ryland Holt, Letre Darthard és a bosnyák Adin Vrabac lesz bevethető az előttünk álló idényben. Kell is az ember, hiszen a piros-feketék a következő évadban is három fronton lesznek érdekeltek. Közülük a bajnokságban szombaton, míg a Bajnokok Ligájában október 8-án rajtolnak, a Magyar Kupa mérkőzéseit pedig majd jövő tavasszal rendezik. Mindebből is kiderül, hogy volt, van és lesz is dolga a csapat új vezetőedzőjének a svéd-bosnyák állampolgárságú Vedran Bosnicsnak, aki a sikerkovács szerb Oliver Vidin helyét vette át a kispadon.

A vetélytársak adottak, akik trónfosztásra vágynak, mint a Falco, amelyet a szolnoki csapat söpréssel vert meg a májusi fináléban. Nyilván revansot akar venni az Olajon a sárga-fekete legénység, amely rosszul kezdte a szezont, hiszen már az első forduló után búcsúzni kényszerült a Bajnokok Ligája mezőnyétől. A szombathelyiek mellett a Paks, és nyáron új kosarasokat igazoló, Pongó Marcellt a Falcótól elcsábító Alba Fehérvár, valamint az erős állományú DEAC, amelyik megszerezte az Olaj-tábor egyik kedvencét, Bojan Szuboticsot. Véleményünk szerint ez utóbbi négy gárda lehet majd a címvédő Olajbányász legnagyobb kihívója a következő évadban.

A piros-feketék első ellenféle, a kaposvári legénység szintén bajnok volt az elmúlt évadban, miután megnyerte a másodosztály küzdelmeit. Tehát egy évad után, visszatértek az élvonalba a kék-fehérek. Edzőjük Dzunics Braniszlav nagy stratéga, aki játékosként és edzőként is sok nagy csatát megvívott az Olajjal szemben. Mi azonban úgy véljük, hogy a szombati meccs toronymagas esélyese a szolnoki csapat, amely hazai környezetben győzelemmel akar debütálni.

További párosítások

Péntek: Sopron–Alba Fehérvár. Szombat: MVM-OSE Lions–Falco KC Szombathely, Atomerőmű SE–Szedeák, ZTE KK–Kecskemét, DEAC–Bp. Honvéd, Körmend–NKA Pécs, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu