Különleges volt a filmklub

59 perce

Igazi példaképek látogattak a Jászságba, ahol rendhagyó edzést tartottak – galériával, videóval

Címkék#közönség#strand#filmklub#olimpiai bajnok#vízilabda

Nem mindennapi vendégei voltak a filmklubnak a napokban Jászboldogházán. A közönség nagy örömére a vetítésen és az azt megelőző edzésen két olimpiai bajnok és egy válogatott vízilabdázó is részt vett.

Illés Anita

Legendás sportolók igaz története került fókuszba a jászboldogházi filmklub ötödik rendezvényén a Jász Látogatóközpontban. A nemzet aranyai című dokumentumfilm vetítését követően két olimpiai bajnok és egy válogatott vízilabdázó mesélt a közönségnek többek között a sikerekhez vezető útról. 

Olimpiai bajnok látogatott a faluba.
A nemzet aranyai dokumentumfilm vetítése előtt Kósz Zoltán olimpiai bajnok és Balog Tibor válogatott vízilabdázó avatta be a fiatalokat a vízilabda rejtelmeibe a jászboldogházi strandon
Fotó: Pesti József

Kósz Zoltán olimpiai bajnok is találkozott a közönséggel 

A nemzet aranyai című, a magyar vízilabda aranycsapatról szóló dokumentumfilm vetítése előtt Balog Tibor válogatott vízilabdázó „A labda varázsa” program keretében tartott bemutatót a fiataloknak a strandon. A medence szélén Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is feltűnt, aki hasznos tanácsokkal látta el a gyerekeket. Zákonyi S. Tamás két és fél órás filmje a magyar férfi vízilabda válogatott 1997 és 2008 közötti aranykorszakáról szól, bemutatva a sikereket és a kihívásokat is. Hitet ad és fontos üzenetet közvetít a kitartásról, az összetartásról és a pozitív példaképekről. 

Rendhagyó filmklub Jászboldogházán

Fotók: Pesti József

A vetítés után Szemes-Csecselics Hajnalka filmklubvezető kérdezte a meghívott vendégeket: Balog Tibor válogatott vízilabdázó és Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó személyesen osztotta meg gondolatait, míg Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó online kapcsolódott a beszélgetéshez. A filmklub a Petőfi Kulturális Program, Magyarország Kormánya és Jászboldogháza önkormányzatának támogatásával, a Filmio Moziklub a Nemzeti Filmintézet finanszírozásában, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósult meg. 

 

