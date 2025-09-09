Igazi példaképek látogattak a Jászságba, ahol rendhagyó edzést tartottak – galériával, videóval

Legendás sportolók igaz története került fókuszba a jászboldogházi filmklub ötödik rendezvényén a Jász Látogatóközpontban. A nemzet aranyai című dokumentumfilm vetítését követően két olimpiai bajnok és egy válogatott vízilabdázó mesélt a közönségnek többek között a sikerekhez vezető útról.

A nemzet aranyai dokumentumfilm vetítése előtt Kósz Zoltán olimpiai bajnok és Balog Tibor válogatott vízilabdázó avatta be a fiatalokat a vízilabda rejtelmeibe a jászboldogházi strandon

Fotó: Pesti József

Kósz Zoltán olimpiai bajnok is találkozott a közönséggel

A nemzet aranyai című, a magyar vízilabda aranycsapatról szóló dokumentumfilm vetítése előtt Balog Tibor válogatott vízilabdázó „A labda varázsa” program keretében tartott bemutatót a fiataloknak a strandon. A medence szélén Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó is feltűnt, aki hasznos tanácsokkal látta el a gyerekeket. Zákonyi S. Tamás két és fél órás filmje a magyar férfi vízilabda válogatott 1997 és 2008 közötti aranykorszakáról szól, bemutatva a sikereket és a kihívásokat is. Hitet ad és fontos üzenetet közvetít a kitartásról, az összetartásról és a pozitív példaképekről.