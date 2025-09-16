szeptember 16., kedd

Edit névnap

Atlétika

1 órája

Kilencedik alkalommal rendeztek futófesztivált Jászárokszálláson – galériával, videóval

Címkék#II Petró Géza#futófesztivál#emlékverseny

Ha szeptember, akkor futófesztivál! Legalábbis Jászárokszálláson. Ismét megrendezték a Petró Géza Emlékversenyt.

Pesti József

Az elmúlt nyolc alkalommal sportolásra alkalmas, kedvező időjárási körülmények várták a versenyzőket a jászárokszállási futófesztiválon. Most vasárnap azonban az égiek keresztül húzták a II. Petró Géza emlékverseny szervezőinek számításait, ami a rajthoz állók számában is erősen megmutatkozott. A végig szakadó esőben az előzetesen több mint 500 regisztrált nevezőből mintegy háromszázan vállalták a megméretést.

petró géza emlékverseny
A lelkesebb futókat a végig szakadó eső sem zavarta a II. Petró Géza Emlékversenyen 
Fotó: Pesti József

Az esemény eddigi kezdeményezője és szülőatyja Petró Géza volt, aki immár több mint két éve az égiek csapatában rója a köröket. Számos fiatal futó pályafutását indította el, lelkesedésével és elkötelezettségével közösséget épített, hagyományt teremtett. 

Azt csak remélni lehet, hogy az idei, róla elnevezett emlékversenyen odafentről biztatta a kellemetlen időjárásban kitartó versenyzőket, akik ezúttal is 3300 méteren több kategóriában, valamint 6600 méteren álltak rajthoz.

A IX. Jászárokszállási Futófesztivál legjobb pillanatai

Fotók: Pesti József

A II. Petró Géza emlékverseny abszolút győztesei:

  • 3300 méteren Musek Attila /Szolnok/  a 36-50 évesek korcsoportjából 11 perc 26 mp idővel;
  • 6600 méteren Ördög Krisztián /Jászárokszállás/ 23 perc 18 mp idővel.

 

