Kilencedik alkalommal rendeztek futófesztivált Jászárokszálláson – galériával, videóval
Ha szeptember, akkor futófesztivál! Legalábbis Jászárokszálláson. Ismét megrendezték a Petró Géza Emlékversenyt.
Az elmúlt nyolc alkalommal sportolásra alkalmas, kedvező időjárási körülmények várták a versenyzőket a jászárokszállási futófesztiválon. Most vasárnap azonban az égiek keresztül húzták a II. Petró Géza emlékverseny szervezőinek számításait, ami a rajthoz állók számában is erősen megmutatkozott. A végig szakadó esőben az előzetesen több mint 500 regisztrált nevezőből mintegy háromszázan vállalták a megméretést.
Az esemény eddigi kezdeményezője és szülőatyja Petró Géza volt, aki immár több mint két éve az égiek csapatában rója a köröket. Számos fiatal futó pályafutását indította el, lelkesedésével és elkötelezettségével közösséget épített, hagyományt teremtett.
Azt csak remélni lehet, hogy az idei, róla elnevezett emlékversenyen odafentről biztatta a kellemetlen időjárásban kitartó versenyzőket, akik ezúttal is 3300 méteren több kategóriában, valamint 6600 méteren álltak rajthoz.
A IX. Jászárokszállási Futófesztivál legjobb pillanataiFotók: Pesti József
A II. Petró Géza emlékverseny abszolút győztesei:
- 3300 méteren Musek Attila /Szolnok/ a 36-50 évesek korcsoportjából 11 perc 26 mp idővel;
- 6600 méteren Ördög Krisztián /Jászárokszállás/ 23 perc 18 mp idővel.
