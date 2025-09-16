Kilencedik alkalommal rendeztek futófesztivált Jászárokszálláson – galériával, videóval

Az elmúlt nyolc alkalommal sportolásra alkalmas, kedvező időjárási körülmények várták a versenyzőket a jászárokszállási futófesztiválon. Most vasárnap azonban az égiek keresztül húzták a II. Petró Géza emlékverseny szervezőinek számításait, ami a rajthoz állók számában is erősen megmutatkozott. A végig szakadó esőben az előzetesen több mint 500 regisztrált nevezőből mintegy háromszázan vállalták a megméretést.

A lelkesebb futókat a végig szakadó eső sem zavarta a II. Petró Géza Emlékversenyen

Fotó: Pesti József

Az esemény eddigi kezdeményezője és szülőatyja Petró Géza volt, aki immár több mint két éve az égiek csapatában rója a köröket. Számos fiatal futó pályafutását indította el, lelkesedésével és elkötelezettségével közösséget épített, hagyományt teremtett.

Azt csak remélni lehet, hogy az idei, róla elnevezett emlékversenyen odafentről biztatta a kellemetlen időjárásban kitartó versenyzőket, akik ezúttal is 3300 méteren több kategóriában, valamint 6600 méteren álltak rajthoz.