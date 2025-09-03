2 órája
Az adrenalin hajtja még mindig előre a veterán vízilabdázót
Úgy tartja a mondás, no meg a kérlelhetetlen valóság is az, hogy egyszer minden véget ér. Pintér Ferencre, a Szolnoki Vízügy egykori vízilabdakapusára ez az örökérvényű igazság mintha nem vonatkozna, de legalábbis a még mindig aktív sportoló kőkemény küzdelmet folytat ellene. A profi karrierjét már régen befejező, pályafutását pedig továbbra is folytató kapuvédő immár a nyolcadik veterán vb-aranyérmét nyerte a napokban Szingapúrban, a pár héttel korábban ugyanitt rendezett vizes világbajnokság helyszínén.
Meddig lehet ezt csinálni – tettük fel sokadszor a veterán sportolónak a kérdést, amelyre neki a játék okozta izgalom, a versenyzéssel járó adrenalin bomba volt mindig a válasza. Ez mit sem változott a hosszú évtizedek alatt, így a napokban már a nyolcadik veterán vb-aranyérmét ünnepelhette a szolnoki Pintér Ferenc.
– A tavalyi dohai világbajnokság után azt mondtam, hogy jövőre szeretnék eljutni Szingapúrba is, mert az egy bakancslistás hely számomra – avatta be hírportálunkat döntése részleteibe a hálóőr. – Teljesítettem ezt a célom is, ráadásul a szentesiekkel elért három győzelmem után a német csapatommal immár az ötödik sikerünket értük el. Azt valamennyien sajnáljuk, hogy két éve Fukuoakában elsősorban miattam nem lehettünk ott, mert akkor még csak hatvankilenc éves voltam.
70 év fölött is még a mai napig folyamatosan edz Pintér Ferenc
– Tavaly is nyertek Dohában, akkor azt mondta, hogy Szingapúr lehet a végállomás.
– A sikerek elbizonytalanítanak a befejezést illetően, eddig mindig találtam valamit, ami tovább hajt. Elismerem, hogy adrenalinfüggő vagyok, a meccsek izgalmát a mai napig szeretem. Ezekre az eseményekre természetesen folyamatosan készülök, rendszeresen úszok, az Invictus OB II-es csapatának edzésein pedig továbbra is védek. Fontos szempont az is, hogy ezeken a világbajnokságokon az ellenfelekkel is jó ismerősként köszöntjük egymást, a düsseldorfi csapattársaimmal pedig szinte baráti viszonyt ápolok. Két magyar is van közöttünk rajtam kívül, az viszont kissė elszomorít, hogy Szingapúrban egyetlen korosztályban sem indult magyar együttes. Úgy tudom hogy jövőre, vagy legkésőbb két év múlva Budapesten lesz a vb, az is elképzelhető, hogy a mostani győzelmünk után kitartok odáig is.
– Akkorra hetvenhárom éves lesz..
– Igen, a társaim – egy kivételével – még nálam is idősebbek. Sok függ attól, hogy ők bírják-e majd odáig. Ráadásul kevés a cserénk is, gyakorlatilag nyolcan játszottuk le most is a kinti hat mérkőzésünket. Öt csapat volt már csak ebben a korosztályban, rajtunk kívül egy ausztrál, szlovák és két amerikai gárda szerepelt még Szingapúrban.
– Hogy képzeljünk el egy ilyen rendezvényt?
– Mindenki játszott mindenkivel, majd még egy keresztjátékot is beiktattak a szervezők. Rövidebbek a negyedek, de hosszabbak a támadó idők, bizony egyre nehezebb a játékosoknak felérniük az ellenfelek kapuja elé. Volt azért egy szünnap is, ott némi betekintést kaphattunk ennek a törpeállamnak a szépségeiből. Az amerikaiak elleni döntő azért nem volt egy könnyű menet, az első meccsünkön ki is kaptunk tőlük, de a döntőben hátrányból fordítva sikerült nyernünk. Előző nap a társaim kérdezték, hogy hány gólt szeretnék engedélyezni ellenfelünknek, én pedig ötöt mondtam. Végül 8-5-re győztünk – zárta nevetve élménybeszámolóját a kapus.
