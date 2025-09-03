Az adrenalin hajtja még mindig előre a veterán vízilabdázót

Meddig lehet ezt csinálni – tettük fel sokadszor a veterán sportolónak a kérdést, amelyre neki a játék okozta izgalom, a versenyzéssel járó adrenalin bomba volt mindig a válasza. Ez mit sem változott a hosszú évtizedek alatt, így a napokban már a nyolcadik veterán vb-aranyérmét ünnepelhette a szolnoki Pintér Ferenc.

Pintér Ferenc (középen, felemelt kézzel) nyolcadik veterán világbajnoki aranyérmét szerezte meg

Fotó: Beküldött

– A tavalyi dohai világbajnokság után azt mondtam, hogy jövőre szeretnék eljutni Szingapúrba is, mert az egy bakancslistás hely számomra – avatta be hírportálunkat döntése részleteibe a hálóőr. – Teljesítettem ezt a célom is, ráadásul a szentesiekkel elért három győzelmem után a német csapatommal immár az ötödik sikerünket értük el. Azt valamennyien sajnáljuk, hogy két éve Fukuoakában elsősorban miattam nem lehettünk ott, mert akkor még csak hatvankilenc éves voltam.

70 év fölött is még a mai napig folyamatosan edz Pintér Ferenc

– Tavaly is nyertek Dohában, akkor azt mondta, hogy Szingapúr lehet a végállomás.

– A sikerek elbizonytalanítanak a befejezést illetően, eddig mindig találtam valamit, ami tovább hajt. Elismerem, hogy adrenalinfüggő vagyok, a meccsek izgalmát a mai napig szeretem. Ezekre az eseményekre természetesen folyamatosan készülök, rendszeresen úszok, az Invictus OB II-es csapatának edzésein pedig továbbra is védek. Fontos szempont az is, hogy ezeken a világbajnokságokon az ellenfelekkel is jó ismerősként köszöntjük egymást, a düsseldorfi csapattársaimmal pedig szinte baráti viszonyt ápolok. Két magyar is van közöttünk rajtam kívül, az viszont kissė elszomorít, hogy Szingapúrban egyetlen korosztályban sem indult magyar együttes. Úgy tudom hogy jövőre, vagy legkésőbb két év múlva Budapesten lesz a vb, az is elképzelhető, hogy a mostani győzelmünk után kitartok odáig is.

– Akkorra hetvenhárom éves lesz..

– Igen, a társaim – egy kivételével – még nálam is idősebbek. Sok függ attól, hogy ők bírják-e majd odáig. Ráadásul kevés a cserénk is, gyakorlatilag nyolcan játszottuk le most is a kinti hat mérkőzésünket. Öt csapat volt már csak ebben a korosztályban, rajtunk kívül egy ausztrál, szlovák és két amerikai gárda szerepelt még Szingapúrban.