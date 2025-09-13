szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportműsor

1 órája

Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

Címkék#kézilabda#sportműsor#vízilabda#kosárlabda#labdarúgás

Vármegyénk részletes sportműsora 2025. szeptember 13-14. között időrendben.

Varga Csaba

A szombati és vasárnapi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik a labdarúgó Mol Magyar kupa újabb fordulója, amelyben öt vármegyei csapatunk is érdekelt lesz. A legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal a címvédő Paks szajoli fellépését kíséri majd szombaton délután. A vármegyei I-ben pedig szomszédvárak csatáznak Kenderesem, ahol Kisújszállás lesz a vendég. A Szolnoki Dózsa vízilabda-csapata pedig a Vasassal vív oda-vissza párharcot a Magyar kupa negyeddöntőjében.

Sportműsor
Vármegyénk részletes sportműsora
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Szombati sportműsor

Kézilabda

NB II., férfiak: Orosháza–Túrkeve, 17.00, Mezőtúr–Szolnok, 18.00, nők: Kecskemét–Mezőtúr, 17.00.

Kosárlabda

Nemzetközi torna (Lengyelország): Szolnok Olajbányász–Würzburg, 18.30. Felkészülési torna (Jászberény): 16.00.

Labdarúgás

Mol Magyar kupa, 3. forduló: Szajol KLK–Paksi FC, Szolnoki MÁV FC–ESMTK, Tiszafüredi VSE–Putnok, 15.00, REAC–Karcagi SC, Szarvaskend–Ferencváros (Tv: M4 Sport), 16.00, Vasas–Puskás Akadémia 19.00 (Tv: M4Sport).

Vármegyei I.: Zagyvarékas–Abádszalók, Rákóczifalva–Cserkeszőlő, Kenderes–Kisújszállás, Jászberény–Jánoshida, Tiszaszentimre–Mezőtúr, Törökszentmiklós–Lurkó Focimánia, 16.00.

Vármegyei II.: Kunhegyes–Tiszaszőlös, Jászárokszállás–Besenyszög, Tiszagyenda–Fegyvernek, Túrkeve–Jászapáti, KuTE–Tiszajenő, 16.00.

Vármegyei III.: Berekfürdő–Kengyel, 16.00.

Vízilabda

Magyar kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés: Vasas–Szolnoki Dózsa, 17.00.

Vasárnapi sportműsor

Kézilabda

NB II., férfiak: Székács KE–Kiskunmajsa, 17.00.

Kosárlabda

Férfi Eb, döntő: 20.00 (Tv: M4 Sport).

Nemzetközi torna (Lengyelország): Slaks Wroclaw–Szolnoki Olajbányász, 16.00.

Labdarúgás

Mol Magyar kupa, 3. forduló: Martfűi LSE–Dombóvár, 15.00, Kecskemét–Újpest, 16.15 (Tv: M4 Sport).

Vármegye II.: Jászalsószentgyörgy–Újszász, 16.00.

Vármegyei III.: Tiszaörs–Öcsöd, Jászdózsa–Jászjákóhalma, Cibakháza–Kétpó, Jászszentandrás–Jászágó, Tiszasas–Nagyiván, Kőtelek–Bánhalma, 16.00.

Vízilabda

Magyar Kupa negyeddöntő, visszavágó: Szolnoki Dózsa–Vasas, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu