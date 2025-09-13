Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A szombati és vasárnapi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik a labdarúgó Mol Magyar kupa újabb fordulója, amelyben öt vármegyei csapatunk is érdekelt lesz. A legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal a címvédő Paks szajoli fellépését kíséri majd szombaton délután. A vármegyei I-ben pedig szomszédvárak csatáznak Kenderesem, ahol Kisújszállás lesz a vendég. A Szolnoki Dózsa vízilabda-csapata pedig a Vasassal vív oda-vissza párharcot a Magyar kupa negyeddöntőjében.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szombati sportműsor

Kézilabda

NB II., férfiak: Orosháza–Túrkeve, 17.00, Mezőtúr–Szolnok, 18.00, nők: Kecskemét–Mezőtúr, 17.00.

Kosárlabda

Nemzetközi torna (Lengyelország): Szolnok Olajbányász–Würzburg, 18.30. Felkészülési torna (Jászberény): 16.00.

Labdarúgás

Mol Magyar kupa, 3. forduló: Szajol KLK–Paksi FC, Szolnoki MÁV FC–ESMTK, Tiszafüredi VSE–Putnok, 15.00, REAC–Karcagi SC, Szarvaskend–Ferencváros (Tv: M4 Sport), 16.00, Vasas–Puskás Akadémia 19.00 (Tv: M4Sport).

Vármegyei I.: Zagyvarékas–Abádszalók, Rákóczifalva–Cserkeszőlő, Kenderes–Kisújszállás, Jászberény–Jánoshida, Tiszaszentimre–Mezőtúr, Törökszentmiklós–Lurkó Focimánia, 16.00.

Vármegyei II.: Kunhegyes–Tiszaszőlös, Jászárokszállás–Besenyszög, Tiszagyenda–Fegyvernek, Túrkeve–Jászapáti, KuTE–Tiszajenő, 16.00.

Vármegyei III.: Berekfürdő–Kengyel, 16.00.

Vízilabda

Magyar kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés: Vasas–Szolnoki Dózsa, 17.00.

Vasárnapi sportműsor

Kézilabda

NB II., férfiak: Székács KE–Kiskunmajsa, 17.00.

Kosárlabda

Férfi Eb, döntő: 20.00 (Tv: M4 Sport).

Nemzetközi torna (Lengyelország): Slaks Wroclaw–Szolnoki Olajbányász, 16.00.

Labdarúgás

Mol Magyar kupa, 3. forduló: Martfűi LSE–Dombóvár, 15.00, Kecskemét–Újpest, 16.15 (Tv: M4 Sport).

Vármegye II.: Jászalsószentgyörgy–Újszász, 16.00.

Vármegyei III.: Tiszaörs–Öcsöd, Jászdózsa–Jászjákóhalma, Cibakháza–Kétpó, Jászszentandrás–Jászágó, Tiszasas–Nagyiván, Kőtelek–Bánhalma, 16.00.

Vízilabda

Magyar Kupa negyeddöntő, visszavágó: Szolnoki Dózsa–Vasas, 18.00.