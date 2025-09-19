1 órája
Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk részletes sportműsora 2025. szeptember 19-21-ig időrendben.
A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik péntek este a Szolnok–Székács vármegyei csapatok kézirangadója. Labdarúgásban a vármegyei I. osztályban a hibátlanul, listavezető Törökszentmiklós az ugyancsak jól szereplő Jászfényszaru vendége lesz szombaton délután. Az NB II-ben a jó passzban lévő karcagi együttes a kieső helyen tanyázó Budafok otthonába látogat vasárnap délután. A Szolnoki Olajbányász kosárcsapata a jövő szombati bajnoki rajt előtti utolsó tesztmeccsét a szerbiai Szabadkán játssza szombaton este.
Pénteki sportműsor
Kézilabda
NB II., férfiak: Szolnoki KCSE–Székács KE, 19.30.
Labdarúgás
NB I.: Ferencváros–Diósgyőr, 20.00 (Tv: M4 Sport)
Szombat
Atlétika
Világbajnokság, Tokió, 12.00 (Tv: M4 Sport)
Autósport
Forma–1: Azeri nagydíj. Időmérő edzés, 14.00.
Kézilabda
Női felkészülési mérkőzés: Magyarország–Svédország, Tatabánya, 16.00. (Tv: M4 Sport).
NB II., férfiak: Túrkeve–Berettyó MSE, Üllő–Mezőtúr, 18.00.
Kosárlabda
Felkészülési mérkőzés: Spartak Subotica–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Szabadka, 18.00.
Labdarúgás
NB I.: Nyíregyháza–Paks 16.00 (Tv: M4 Sport+), Kazincbarcika–Újpest, 18.00 (Tv: M4 Sport), Puskás Akadémia–ETO FC Győr, 20.15, (Tv: M4 Sport).
NB II.: BVSC–Kozármisleny, 16.00.
Vármegyei I. osztály: Mezőtúr–Jászberény, Jánoshida–Kenderes, Cserkeszölő–Tószeg, Szajol–Zagyvarékas, Lurkó Focimánia–Tiszaszentimre, Jászfényszaru–Törökszentmiklós, 15.30.
Vármegyei II. osztály: Tiszajenő–Túrkeve, Fegyvernek–Jászárokszállás, Tiszaszőlős–Újszász, Besenyszög–Kunhegyes, 15.30.
Vármegyei III. osztály: Tiszasas–Bánhalma, Nagyiván–Jászszentandrás, Kétpó–Berekfürdő, Kengyel–Jászdózsa, Öcsöd–Jászkisér, 15.30.
Vasárnap
Atlétika
Világbajnokság, Tokió, 12.00 (Tv: M4 Sport)
Autósport
Forma–1: Azeri nagydíj. Futam, 13.00.
Kézilabda
NB II., nők: Mezőtúr–Gyula, 18.00.
Labdarúgás
NB I.: Kisvárda–DVSC 17.45. (Tv: M4 Sport), MTK–ZTE 20.00. (Tv: M4 Sport).
NB II.: Budafok–Karcagi SC, Szentlőrinc-Csákvár, 16.00. Videoton–Tiszakécske, Szeged–Soroksár, Ajka-Kecskemét, 17.00., Bp. Honvéd–Békéscsaba, 19.00.
NB III.: Vasas II.–Tiszaföldvár, DVTK II. –Tiszafüred, 11.00, Martfű–Hódmezővásárhely, 16.00.
Vármegyei I. osztály: Kisújszállás–Rákóczifalva, Abádszalók–Szolnoki MÁV FC, 15.30.
Vármegyei II. osztály: Jászboldogháza–Kunszentmárton, Jászapáti–Tiszagyenda, 15.30.
Vármegyei III. osztály: Jászágó–Cibakháza, Jászjákóhalma–Tiszaörs, 15.30.