Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

A hétvégi kiemelt eseményeket az alábbi sportműsorban foglaltuk össze. Közülük is kiemelkedik szombaton a címvédő Szolnoki Olajbányász kosárcsapatának bajnoki rajtja, ami Kaposvárral szemben lesz szombaton este a Tiszaligetben. Vízilabdában a Szolnoki Dózsa legénysége a Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt Budapesten, a Komjádi uszodában. A vármegye I-es futball-bajnokságban szombaton a MÁV FC rangadót vív a Szajol ellen a Tiszaligetben. Az NB II.-ben jó szereplő, újonc karcagi csapat, ezúttal a nagy múltú Honvéd vendége lesz hétfő nyolc órakor a Bozsik-stadionban.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Hétvégi sportműsor

SZOMBAT

Kézilabda Női NB II.: Mezőtúr–Szeged, 18.00,

Kosárlabda NB I/A: Szolnoki Olajbányász–Kaposvári KK, MVM-OSE Lions–Falco KC Szombathely, Atomerőmű SE–Szedeák, ZTE KK–Kecskemét, DEAC–Bp. Honvéd, Körmend–NKA Pécs, 18.00.

Labdarúgás NB I.: ZTE–Kazincbarcika, 15.30, DVTK–DVSC, 17.30, Paks–Puskás Akadémia, 20.00 (mindhárom: Tv: M4 Sport). Vármegyei I.: Szolnoki MÁV–Szajol, Abádszalók–Jászfényszaru, Tószeg–Kisújszállás, Rákóczifalva–Jánoshida, Kenderes–Mezőtúr, Jászberény–Lurkó Focimánia, 15.30. Vármegyei II.: Kunhegyes–Fegyvernek, Tiszagyenda–Tiszajenő, Túrkeve–Jászboldogháza, Újszász–Besenyszög, 15.30. Vármegyei III.: Berekfürdő–Jászágó. Tiszasas–Kőtelek, 15.30.

Vízilabda Magyar Kupa, elődöntő: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd, 18.00, FTC–BVSC, 19.30 (mindkettő: M4 Sport+).

VASÁRNAP

Kosárlabda NB I/B: Jászberényi KSE–Vasas Akadémia, 17.00.

Labdarúgás NB I.: MTK–Kisvárda, 14.15. (Tv: M4 Sport+), ETO FC Győr–Ferencváros, 18.00 (Tv: M4 Sport). NB II.: Mezőkövesd–BVSC, 16.00, Szeged Szentlőrinc, Kozármisleny–Videoton, 17.00, Soroksár–Vasas, Tiszakécske–Budafok, Békéscsaba–Ajka, Kecskemét– Csákvár, 19.00. NB III.: Facultas Tiszafüredi VSE–Tiszaújváros, III. ker. TVE–Martfű, Tiszaföldvár–Dunaharaszti (Kunszentmárton) 16.00. Vármegyei I. osztály: Zagyvarékas–Cserkeszölő, Tiszaszentimre–Törökszentmiklós, 15.30. Vármegyei

II. osztály: Jászárokszállás–Jászapáti, Jászárokszállás–Tiszaszőlős, 15.30. Vármegyei III. osztály: Tiszaörs–Kengyel, Jászdózsa–Kétpó, Cibakháza–Nagyiván, Jászszentandrás–Bánhalma, Jászkisér–Jászjákóhalma, 15.30.