A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval

Futballünnepet tartottak szombaton vármegyénkben a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzése miatt. A találkozóra természetesen nagy volt az érdeklődés, a szajoli játékosok és szurkolók már hetek óta várták ezt a napot, hogy a címvédő atomvárosi együttes ellátogasson a közel 4 ezer fős településre.

Igazi futballünnepet hozott a Szajol Paks elleni Magyar Kupa-mérkőzése: Hahn János (zöld mezben) szerezte a címvédő első találatát

Fotó: Mészáros János

Magyar Kupa, 3. forduló

Szajol KLK–Paksi FC 1–5 (0–2)

Szajol, 1000 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László I., Vrbovszki P.)

Szajol: HARIS – SZABÓ T., Hevesi-Tóth (Harcsa, a szünetben), Kiss Zs., KACSKÓ, Kómár, Ifj. Szedlák Z. (Csajbók, a szünetben), Kovács R. (Suri, 66.), Benedek N., SZENTMIKLÓSI (Angyal, 76.), Kutus (Bodnár, a szünetben). Vezetőedző: Donkó Krisztián

Paks: Simon B. – Balogh B., HAHN (BÖDE, a szünetben), HARASZTI (Gyurkits, 62.), Vas (Kinyik, a szünetben), SILYE, Hinora, Windecker, Pető, GALAMBOS, Szabó J. Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Szentmiklósi (53.), ill. Hahn (8.), Haraszti (26.), Böde (74., 85.), Pető (81.).

Alig néhány másodperc sem telt el, amikor rögtön ziccer adódott a paksiak előtt, Galambos János azonban fölé lőtte a labdát. Nem sokkal később pedig Silye Erik lapos lövése úgy tűnt elkerüli a kaput, a labda azonban a bal oldali kapufán csattant. Bekezdett tehát a Paks, mezőnyfölénye pedig a nyolcadik percben góllá érett: Hahn János szerzett labdát a tizenhatoson belül, majd higgadtan a hálóba lőtt, 0–1.

Az első néhány percben kicsit kapkodtak a szajoliak, nem nagyon bírták el a nyomást, a gól után, mintha kicsit megnyugodtak volna, és elkezdtek játszani, támadásokat igyekeztek vezetni, az atomvárosiak több alkalommal is taktikai faultokkal állították meg a hazaiakat.

A félidő derekán ismét inkább a Paks dominált, a 26. percben nagyjából 20 méterre a kaputól kapott is egy szabadrúgást, amit Haraszti Zsolt védhetetlenül tekert a jobb felső sarokba, 0–2. A folytatásban továbbra is vendégek támadtak többet, azonban a szajoli védők remekül helytálltak. Galambos a játékrész végén ismét nagy helyzetbe került, de Haris Ádám nyerte kettejük csatáját, így több találat nem született az első félidőben.