Labdarúgás

A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval

Sokan új élményekkel gazdagodtak szombaton. Azok legalábbis biztos, akik kilátogattak a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzésére, hiszen amellett, hogy a találkozó is hozott izgalmakat, a kedvencekkel készült közös képek és aláírások többeknek feldobták a napját. Az összecsapás a papírforma szerint alakult, de így is jó emlékekkel távozhattak a szajoliak és a paksiak egyaránt a meccs után.

Kovács Levente

Futballünnepet tartottak szombaton vármegyénkben a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzése miatt. A találkozóra természetesen nagy volt az érdeklődés, a szajoli játékosok és szurkolók már hetek óta várták ezt a napot, hogy a címvédő atomvárosi együttes ellátogasson a közel 4 ezer fős településre.

Szajol Paks, Magyar Kupa, labdarúgás, Hahn János
Igazi futballünnepet hozott a Szajol Paks elleni Magyar Kupa-mérkőzése: Hahn János (zöld mezben) szerezte a címvédő első találatát
Fotó: Mészáros János

Magyar Kupa, 3. forduló

Szajol KLK–Paksi FC 1–5 (0–2)

Szajol, 1000 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (László I., Vrbovszki P.)

Szajol: HARIS – SZABÓ T., Hevesi-Tóth (Harcsa, a szünetben), Kiss Zs., KACSKÓ, Kómár, Ifj. Szedlák Z. (Csajbók, a szünetben), Kovács R. (Suri, 66.), Benedek N., SZENTMIKLÓSI (Angyal, 76.), Kutus (Bodnár, a szünetben). Vezetőedző: Donkó Krisztián

Paks: Simon B. – Balogh B., HAHN (BÖDE, a szünetben), HARASZTI (Gyurkits, 62.), Vas (Kinyik, a szünetben), SILYE, Hinora, Windecker, Pető, GALAMBOS, Szabó J. Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Szentmiklósi (53.), ill. Hahn (8.), Haraszti (26.), Böde (74., 85.), Pető (81.).

Alig néhány másodperc sem telt el, amikor rögtön ziccer adódott a paksiak előtt, Galambos János azonban fölé lőtte a labdát. Nem sokkal később pedig Silye Erik lapos lövése úgy tűnt elkerüli a kaput, a labda azonban a bal oldali kapufán csattant. Bekezdett tehát a Paks, mezőnyfölénye pedig a nyolcadik percben góllá érett: Hahn János szerzett labdát a tizenhatoson belül, majd higgadtan a hálóba lőtt, 0–1.

Az első néhány percben kicsit kapkodtak a szajoliak, nem nagyon bírták el a nyomást, a gól után, mintha kicsit megnyugodtak volna, és elkezdtek játszani, támadásokat igyekeztek vezetni, az atomvárosiak több alkalommal is taktikai faultokkal állították meg a hazaiakat.

A félidő derekán ismét inkább a Paks dominált, a 26. percben nagyjából 20 méterre a kaputól kapott is egy szabadrúgást, amit Haraszti Zsolt védhetetlenül tekert a jobb felső sarokba, 0–2. A folytatásban továbbra is vendégek támadtak többet, azonban a szajoli védők remekül helytálltak. Galambos a játékrész végén ismét nagy helyzetbe került, de Haris Ádám nyerte kettejük csatáját, így több találat nem született az első félidőben.

Szajol KLK–Paksi FC meccs a Magyar Kupában

Fotók: Mészáros János

A szünetben mindkét csapat cserélt, a publikum nagy örömére beállt Böde Dániel is, aki pályára lépését követően szinte rögtön veszélyeztetett is, lövése azonban elszállt a kapu fölött. A 53. percben pedig igazi hangorkán alakult ki: Szentmiklósi Dániel sokadik megindulása után beverekedte magát a tizenhatoson belülre, kísérletébe pedig csak beleütni tudott Simon Barnabás kapus, így szépített a Szajol a Magyar Kupa címvédője ellen (!), 1–2.

A szépítő találatot követően felbátorodtak a hazaiak, a játékosok olyan megmozdulásokat is bevállaltak, amiket korábban nem, látszódott rajtuk, hogy felszabadultak a góljukat követően. A Paks viszont tovább nyomott, ismét Galambos próbálkozását kellett védenie Harisnak. Nagyjából tíz perccel  pedig a kapufa segítette ki a szajoliakat Balogh Balázs szabadrúgásánál, időközben pedig ráadásul Szentmiklósit sérülés miatt le is kellett cserélnie a hazaiaknak. A hajrában közeledve újabb vendéghelyzetet jegyezhettünk fel, ekkor azonban már nem úszta meg az újabb bekapott gólt Donkó Krisztián együttese, Böde került Harissal szemben és gurította el mellette a labdát, 1–3.

A mérkőzés végéhez közeledve már láthatóan elfáradt a Szajol, egyre gyakrabban jöttek a paksi helyzetek:

  • a 81. percben előbb Pető Milán távoli lövése talált utat a kapuba, 
  • majd négy perccel később Böde Dániel duplázta meg találatai számát, 1–5,

ezzel pedig kialakult a találkozó végeredménye is.

A lefújást követően a szurkolók szinte egyből megrohamozták a játékosokat egy aláírásért vagy közös fotóért. Böde Dániel körül elképesztő tömeg alakult ki, a válogatott támadó legalább fél órán keresztül állt a rajongók rendelkezésére, ezzel pedig több ember napját tette szebbé. Ne feledkezzünk el azonban a szajoli csapatról sem, mely óriásit küzdött NB I.-es ellenfelével szemben, a szurkolók pedig nem győzték dicsérni együttesüket.

A két csapat a találkozó után pedig egy közös vacsorával ünnepelte meg a mérkőzést, a paksiakon is látszódott, hogy örömmel jöttek el Szajolba, és akár szívesen is visszatérnének egyszer.

Így látták a szakember a Szajol Paks elleni Magyar Kupa mérkőzését

Donkó Krisztián, a Szajol vezetőedzője: – Beigazolódott a papírforma, a Paks sokkal jobb csapat, mint mi, ki se kaptak még idén a bajnokságban, a Magyar Kupában már két éve veretlenek. Nekünk az volt a célunk, hogy élvezzük a futballt, élveztük is, jól éreztük magunkat. Vérszemet kaptunk a szépítő találat után, egyszer-kétszer oda tudtunk kerülni a kapu elé, de ez azzal járt, hogy elfáradtunk. Ott kipukkadtunk és utána már nagyon könnyedén lőtte a Paks a góljait, ha ott egy kicsit okosabbak vagyunk és rákoncentrálunk arra, hogy a végét toljuk meg, akkor talán még szorosabb is lehetett volna, de elkapott minket a hév, gyorsan ki akartunk egyenlíteni és ezért ellőttük az utolsó puskaporainkat. Akik a szünetben és később beálltak, ők frissek voltak, de akik meg végigjátszottak, ők teljesen elkészültek az erejükkel, de nyilván nem lehet összehasonlítani azt a fajta edzésmunkát, amit ők elvégeznek a miénkkel, mi dolgozunk mellette.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője: – Elsősorban szeretnék gratulálni a hazaiaknak, nagyon szervezetten játszottak, megnehezítették a dolgunkat. Ahhoz képest, hogy megye I.-ben játszik ez a csapat, szerintem az NB III.-ban is megállná a helyét, mert csapatjátékban és védekezésben abszolút nehéz feladat elé állítottak minket. A pálya is egy kicsit göröngyös volt, nem tudott olyan gyorsan menni a labda, de megdolgoztunk azért, hogy megnyerjük ezt a meccset. Köszönjük ezt a fogadtatást, nagyon kedvesek voltak már a mérkőzés előtt is és közben is. Jó közegben focizhattunk, szívesen jövünk ide vissza máskor is, ha ilyen alkalom lesz.

 

