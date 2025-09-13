4 órája
Így várták Böde Dánieléket Szajolban – az első képek a futballünnepről
Futballünnep Szajolban! A Magyar Kupa harmadik fordulójában a Szajol KLK a címvédő Paksi FC-t fogadja. Szajol-Paks: így fogadták a szajoli szurkolók Böde Dánieléket!
Már a szombat délutáni Szajol-Paks meccs kezdete előtt fél órával szép számmal összegyűltek a szurkolók, akik körbeállták a pályát izgatottan várva a kezdősípszót.
Futballünnep: Szajol-Paks a Magyar Kupában!
A drukkerek a Magyar Kupa-találkozót megelőzően latolgatták az esélyeket, abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy örülnek annak, hogy Bognár György együttesét fogadhatják. A paksiaknál Böde Dániel és Vécsei Bálint nem került be a kezdőbe, az írek ellen a magyar futballválogatottban is pályára lépő Tóth Barna pedig nem kapott helyet a meccskeretben, Ádám Martin pedig sérülés miatt hiányzik.
A remek hangulatról a Paksi FC közösségi oldala is posztolt. A Szajol KLK-Paksi FC mérkőzésről később részletes tudósítással jelentkezünk hírportálunkon!
