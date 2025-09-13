szeptember 13., szombat

Labdarúgás/Magyar Kupa

1 órája

Így várták Böde Dánieléket Szajolban – az első képek a futballünnepről

Futballünnep Szajolban! A Magyar Kupa harmadik fordulójában a Szajol KLK a címvédő Paksi FC-t fogadja. Szajol-Paks: így fogadták a szajoli szurkolók Böde Dánieléket!

Kovács Levente
Így várták Böde Dánieléket Szajolban – az első képek a futballünnepről

Már a szombat délutáni Szajol-Paks meccs kezdete előtt fél órával szép számmal összegyűltek a szurkolók, akik körbeállták a pályát izgatottan várva a kezdősípszót.

Szajol-Paks a Magyar Kupában
Vécsei Bálint (balról), Böde Dániel és Bognár György vezetőedző láthatóan jókedvűen foglaltak helyet a paksi kispadon a Szajol-Paks kupameccs elején
Fotó: Mészáros János

Futballünnep: Szajol-Paks a Magyar Kupában!

A drukkerek a Magyar Kupa-találkozót megelőzően latolgatták az esélyeket, abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy örülnek annak, hogy Bognár György együttesét fogadhatják. A paksiaknál Böde Dániel és Vécsei Bálint nem került be a kezdőbe, az írek ellen a magyar futballválogatottban is pályára lépő Tóth Barna pedig nem kapott helyet a meccskeretben, Ádám Martin pedig sérülés miatt hiányzik.

A szajoli csapat köszöntette szurkolóit a meccs elején
Fotó: Mészáros János

A remek hangulatról a Paksi FC közösségi oldala is posztolt. A Szajol KLK-Paksi FC mérkőzésről később részletes tudósítással jelentkezünk hírportálunkon!

 

