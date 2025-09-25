Idegenben győzte le a Szolnokot a Székács

A Mezőtúri AFC idegenben, míg a Túrkevei VSE hazai pályán aratott értékes győzelmet a férfi kézilabda NB II-ben, míg a vármegyei rangadón a Székács KE legyőzte a Szolnoki KCSE csapatát.



Csanádi Valter (labdával) és törökszentmiklósi társai újabb győzelmet arattak, a Székács KE simán nyert a Szolnoki KCSE ellen

Forrás: Székács KE/Archív



Férfiak, G csoport

Szolnoki KCSE–Székács KE GÉF-PRO 30–42 (15–18)

Tiszavirág Aréna, 100 néző. V.: Kovács T., Széles Z.

Szolnok: Boldog – Pálfi, Czabán 9 (2), Finta 3 (1), Gál H. 1, Halász 6, Marcsek 6. Csere: Sárai-Szabó (kapus) 1, Gál D., Nyikos, Jakab, Dorka 1, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs 2, Peszeki 1. Edző: Krichenbaum Tibor.

Székács KE: Subicz – Farkas B.. 4, Pásztor Á. 13, Gönczi 3, Csanádi 4, Csollár 12 (5), Nyeső 3. Csere: Rizinger (kapus), Zsigmond, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I. 1, Ruzsányi 1, Sipos 1. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben még jól tartotta magát a hazai legénység, és úgy tűnt, hogy nagyobb ellenállásra készteti a vendégeket. A folytatásban azonban a miklósiak szigorítottak védekezésükön, ebből kiindulva sorra indították le ellenfelüket, egyre növelték a különbséget, és a vártnál is könnyebben nyertek.

Vitális Sándor, klubelnök: – Nagy reményekkel készültünk a mérkőzésre, az első félidei teljesítményünkkel elégedett is vagyok. A második játékrészre viszont elfogytunk, nem igazán tudtunk visszarendeződni, sorra hibáztuk el a ziccereket. Így ismételten legyőzött bennünket a Székács, gratulálunk nekik!

Szloska Krisztián: – Az el­ső félidőben pontatlanul kézilabdáztunk, rengeteg technikai hibát vétettünk, ezzel esélyt adtunk ellenfelünknek a folyamatos felzárkózásra. A fordulást követően már sokkal jobb felfogásban játszottunk, góljaikra gyors középkezdésekkel folyamatosan tudtunk válaszolni, ezzel ki is alakítottunk egy tetemesebb előnyt. Jár az elismerés a csapatnak az újabb győzeleméért.

Üllői KSK–Mezőtúri AFC 29–34 (16–21)

Üllő, 200 néző. V.: Tóbiás R., Végh A.

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 4, Csamangó 4, Kovács T. 10, Zvolenszki 6 (2), Csibrány 4 (1), Soós B. 2. Csere: Sztavri és Molnár B. (kapusok), Fekete B. 3, Lengyel M., Pató 1. Edző: Csizmadia Tamás.

Hamar magához ragadta a kezdeményezést a Mezőtúr, amely tíz perc után már négy góllal is vezetett. A folytatásban is a vendégek akarata érvénysült, volt olyan időszaka is a meccsnek, amikor hét góllal is vezettek így győzelmükhöz nem fért kétség.