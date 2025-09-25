szeptember 25., csütörtök

Eufrozina, Kende névnap

Kézilabda

1 órája

Idegenben győzte le a Szolnokot a Székács

Címkék#Túrkevei VSE#Szolnoki KCSE#Mezőtúri AFC#Székács KE

Újabb vármegyei derbit rendeztek. Az NB II. Délkeleti csoportjában a Székács KE és a Mezőtúr idegenben, míg a Túrkeve hazai pályán nyert a bajnokság második fordulójában.

Varga Csaba

A Mezőtúri AFC idegenben, míg a Túrkevei VSE hazai pályán aratott értékes győzelmet a férfi kézilabda NB II-ben, míg a vármegyei rangadón a Székács KE legyőzte a Szolnoki KCSE csapatát.
 

Csanádi Valter, Székács KE, kézilabda
Csanádi Valter (labdával) és törökszentmiklósi társai újabb győzelmet arattak, a Székács KE simán nyert a Szolnoki KCSE ellen
Forrás: Székács KE/Archív


Férfiak, G csoport

Szolnoki KCSE–Székács KE GÉF-PRO 30–42 (15–18)

Tiszavirág Aréna, 100 néző. V.: Kovács T., Széles Z.

Szolnok: Boldog – Pálfi, Czabán 9 (2), Finta 3 (1), Gál H. 1, Halász 6, Marcsek 6. Csere: Sárai-Szabó (kapus) 1, Gál D., Nyikos, Jakab, Dorka 1, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs 2, Peszeki 1. Edző: Krichenbaum Tibor.

Székács KE: Subicz – Farkas B.. 4, Pásztor Á. 13, Gönczi 3, Csanádi 4, Csollár 12 (5), Nyeső 3. Csere: Rizinger (kapus), Zsigmond, Pásztor G., Szabó Á., Kovács I. 1, Ruzsányi 1, Sipos 1. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben még jól tartotta magát a hazai legénység, és úgy tűnt, hogy nagyobb ellenállásra készteti a vendégeket. A folytatásban azonban a miklósiak szigorítottak védekezésükön, ebből kiindulva sorra indították le ellenfelüket, egyre növelték a különbséget, és a vártnál is könnyebben nyertek.

Vitális Sándor, klubelnök: – Nagy reményekkel készültünk a mérkőzésre, az első félidei teljesítményünkkel elégedett is vagyok. A második játékrészre viszont elfogytunk, nem igazán tudtunk visszarendeződni, sorra hibáztuk el a ziccereket. Így ismételten legyőzött bennünket a Székács, gratulálunk nekik!

Szloska Krisztián: – Az el­ső félidőben pontatlanul kézilabdáztunk, rengeteg technikai hibát vétettünk, ezzel esélyt adtunk ellenfelünknek a folyamatos felzárkózásra. A fordulást követően már sokkal jobb felfogásban játszottunk, góljaikra gyors középkezdésekkel folyamatosan tudtunk válaszolni, ezzel ki is alakítottunk egy tetemesebb előnyt. Jár az elismerés a csapatnak az újabb győzeleméért.

Üllői KSK–Mezőtúri AFC 29–34 (16–21)

Üllő, 200 néző. V.: Tóbiás R., Végh A.

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 4, Csamangó 4, Kovács T. 10, Zvolenszki 6 (2), Csibrány 4 (1), Soós B. 2. Csere: Sztavri és Molnár B. (kapusok), Fekete B. 3, Lengyel M., Pató 1. Edző: Csizmadia Tamás.

Hamar magához ragadta a kezdeményezést a Mezőtúr, amely tíz perc után már négy góllal is vezetett. A folytatásban is a vendégek akarata érvénysült, volt olyan időszaka is a meccsnek, amikor hét góllal is vezettek így győzelmükhöz nem fért kétség.

Csizmadia Tamás: – Csapatmunka volt minden szempontból. A nyitott védekezésünkkel megfogtuk a hazaiakat, ráadásul fizikálisan is föléjük nőttünk. Mindezeknek köszönhetjük győzelmünket.

További eredmények: Kiskunmajsa–Kecskemét 34–30, Mizse KC–Bugyi SE 35–37.

H csoport

Túrkevei VSE–Berettyó MSE 35–23 (18–9)

Túrkeve, 150 néző. V.: Nagy L., Szekeres L.

Túrkeve: Kiss A. 1 – Keresztes M. 6, Koós 3, Cselovszki 3, Simon I. 1, Lukács 6, Keresztes I. 2. Csere: Nagy Z. és Jánosa (kapusok), Debreceni 5, Bordács, Szeremi 2 (1), Nagy I. 5 (2), Dékány 1. Edző: Patocskai László.

Negyedóra játék után elhúzott a hazai legénység, amely a szünetre már kilencgólos előnnyel vonult el. A folytatásban sem változott a játék képe, a nagy kedvvel és jól játszó túrkevei együttes fölényes győzelmet aratott.

Patocskai László: – Tíz perc után rendeztük sorainkat, és úgy játszottunk, ahogy már az elejétől kellett volna. Örülünk a sikerünknek, de ennek a győzelemnek akkor lesz igazi értéke, ha a következő fordulóban le tudjuk győzni a Tisza Volán gárdáját.

További eredmények: Békéscsaba–Tisza Volán 29–42, Makó–CSRSE Orosháza 39–37, Újkígyós–Zengő-Orosháza 31–26.

Nők, D csoport

Mezőtúri AFC–Gyulasport NK 25–31 (15–18)

Mezőtúr, 100 néző. V.: Király M., Maródi Á.

Mezőtúr: Pintér-Ádász D. – Balaskó 5, Farkasinszki 1, Nagy A. 6, Nagy Sz. 4, Ladocsi 2, Németh K. 2 (2). Csere: Hrncsávorovits (kapus), Cser 3, Urbán B. 1, Váradi H. 1, Simon D., Váradi B.. Edző: Kovács Csabáné.

A 13. fordulóból előrehozott mérkőzésen a vendégek az első félidőben két-három góllal vezettek a lelkesen és jól küzdő hazaiakkal szemben. A második játékrészben a rutinos gyulai csapat felgyorsította játékát, amit a mezőtúriak már nem tudtak követni.

Kovács Csabáné: – Csapatunk a második félidő közepéig bírta a tempót, majd ellenfelünk nagyobb rutinjának köszönhetően kihasználta a lehetőségeit, és elhúzott tőlünk. Szégyenkezni valónk nincs, a lányok becsülettel küzdöttek a meccs utolsó percéig.

 

