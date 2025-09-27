Szétlövésben veszítette el az elődöntőt a Dózsa

Akárcsak egy esztendeje idén is a Vasassal szemben harcolta ki az elődöntőbe jutást a Szolnoki Dózsa, amelynek vetélytársa az a Honvéd volt az elődöntőben, amelyet a legutóbbi sorozat bronzmeccsén sikerült legyőznie. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és a Tiszán is, de a felek játékoskeretei alig változtak. Igaz, a Honvéd két külföldit is igazolt, a szolnokiak azonban ugyanazzal gárdával ugrottak a Komjádi uszoda medencéjébe, mint egy esztendeje. A mérkőzés végén azonban fővárosiak örülhettek.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa nem tudta kiharcolni a döntőbe jutást

Fotó: Mészáros János

Magyar Kupa, elődöntő

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SZOLNOKI DÓZSA 13–13 (5–4, 2–3, 4–5, 2–1) – szétlövéssel 5–4

Komjádi uszoda, 1200 néző. V: Kovács Cs. T., Fodor R.

HONVÉD: CSOMA – EKLER B. 3, Moszkov 2, Bencz 1, Szépfalvi, Vadovics 1, VICSKOVICS 4. Csere: SUGÁR 2, Simon H., Kevi, Vékony, Imre K., Hargitai. Edző: Szivós Márton.

SZOLNOK: Józsa – Zerinváry, KOVÁCS G. 5, Vámosi, Bedő 1, CSEH M. 2, Kakstedter 1. Csere: Szabó G. (kapus), Krasznai 1, Simon D., Szabó B., Schmölcz 1, Teleki, ZEMAN 2. Edző: Hangay Zoltán.

Gól – emberelőnyből: 12/7, ill. 9/4.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

Mint, ahogy várható volt óriási meccset vívtak a felek.A meccs elején a Honvéd meglépett két góllal, de a szolnokiak a remek formában játszó Kovács Gergő találataival megfordította az állást. Igaz, a nagyszünetben 7–7-re álltak a csapatok, ám egy 4–0-s rohammal meglépett ellenfelétől a szolnoki gárda. A Honvéd azonban némi külső segítséggel két és fél perc alatt ledolgozta tetemesnek tűnő hátrányát. A záró felvonásban valósággal fórt víz a medencében, a végjátékban a Dózsa kiegyenlítette ki egygólos hátrányát, tehát 13–13-as döntetlennel ért véget a rendes játékidő.

Így ötméteresek döntöttek, az első négy párban senki sem hibázott, az ötödikben azonban Schmölcz Norman lövését, a válogatott kapus, Csoma Kristóf hárította. Ezzel a Honvéd jutott be a vasárnapi fináléba, ahol a címvédő Fradi lesz az ellenfele. A Dózsa a BVSC-vel találkozik majd a bronzcsatában.

A másik elődöntőben: FTC–BVSC 19–11

VASÁRNAPI ÉREMCSATÁK

Bronzmérkőzés: 16.30: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

Döntő: 18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd