Vízilabda

1 órája

Győzelemmel rajtolt a szolnoki vízipólócsapat

Az élvonalbeli vízilabda bajnokság rajtján a Szolnoki Dózsa csapata meggyőző játékkal nyolcgólos győzelmet aratott az UVSE fővárosi otthonában.

Varga Csaba

Az elmúlt évadban háromszor is összemérték erejüket a felek. A Magyar Kupa szentesi selejtezőjében 12–5-re, míg a bajnokságban 18–4-re, illetve 12–7-re nyertek a szolnokiak. A péntek esti első meccs előtt Kovács Gergő a Szolnoki Dózsa csapatkapitánya azt mondta: – Nagy célokkal és új reményekkel várjuk a idénykezdetet. A hosszúra nyúlt felkészülési időszak után végre már tétmérkőzéseket is játszhatunk. Pörgős, nem lebecsülendő csapat az UVSE, amelynek az állománya erősödött a nyáron, és már két győztes Magyar Kupa meccsen is túl vannak. Mindent belefogunk adni, mert haza akarjuk hozni a három bajnoki pontot. Nem hiába fogadkoztak, magabiztos győzelemmel kezdték a szezont a szolnoki vízipólósok.

szolnoki dózsa
A Szolnoki Dózsa játékosa, Szabó Bence (labdával) lőtte a bajnoki évad első gólját
Fotó: Nagy Balázs

UVSE–Szolnoki Dózsa 9–17 (1–3, 3–5, 3–6, 2–3) Budapest, Hajós uszoda, 200 néző. V.: Kovács Cs. T., Kollár Gy.

UVSE: CSISZER – Hegedűs Z. 1, Hegedűs Cs. 1, Fülöp B. 1, Kovács L. 1, Korbács, Besenyei 2. Csere: KIRÁLY (kapus), KORBÁN 2, Kovács K. 1, Budai, Gelányi, Gidófalvy, Makarenko. Edző: Vincze Balázs.

SZOLNOK: JÓZSA – Kovács G. 2, KRASZNAI 2, Vámosi, Bedő 1, Zerinváry 1, Kakstedter. Csere: SZABÓ G. (kapus), Szabó B. 2, SIMON D. 2, Schmölcz 2, ZEMAN 4, Böröczky, 1, Hidasi. Edző: Hangay Zoltán. 

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 15/5 

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/1 Kipontozódott: Budai (29. p.), Korbács (31. p.) 

Kiállítva (végleg, cserével): Besenyei (22. p.), Schmölcz (22. p.) 

Bő két perc játék után a szolnoki csapat bekkje, Szabó Bence lőtte a bajnoki évad első gólját. Kisvártatva Zerinváry Lóránd Norman is betalált, majd Schmölcz Norman már háromra növelte a Dózsa előnyét. A hatodik percben szépítettek az újpestiek, Korbán Richárd révén, de örömük csak a kisszünetig tartott. A folytatásban ugyanis tovább pörgette a játékot a vendéggárda, Krasznai Bendegúz és Böröczky Marcel lövésével sem tudott mit kezdeni Csiszér Vince, a fővárosiak kapusa. Míg a másik oldalon, ha vendégblokkokon túljutott a labda, még mindig ott volt a szolnokiak hálóőre, Józsa Ottó. Mindezeknek is köszönhetően 4–8-as állásnál cseréltek térfelet a felek. A fordulást követően tovább növelte a különbséget a nagy kedvvel vízilabdázó Tisza-parti alakulat. Bedő Krisztián emberelőnyből elért találata után már hat gól volt a távolság, ami negyed végére hétre nőtt köszönhetően a Fradiból érkezett, balkezes Zeman Mártonnak köszönhetően. A záró negyedben sem lazítottak a szolnoki vízipólósok, igaz tovább már nem növelték a különbséget, de magabiztos sikerükhöz egy percig sem fért kétség.

A folytatás a Magyar Kupa negyeddöntőjében lesz a szolnoki együttes számára, a jövő hét végén a bajnoki ezüstérmes Vasassal szemben.

Így látták a szakemberek a mérkőzést

Vincze Balázs, az UVSE edzője: – A jó hangulat inspirálta a srácokat, úgy álltak hozzá a találkozóhoz, hogy borsot törnek a szolnoki csapat orra alá. Hatékonyabb játékkal és jobb védekezéssel szorosabb meccset játszhattunk volna. Ellenfelünk más szintet képvisel, októberben jönnek az igazán fontos mérkőzéseink, addig is keressük a pozitívumokat a játékunkban. 

Hangay Zoltán, a Szolnok edzője: – Nagyszerű volt a hangulat az uszodában, jól játszott az UVSE, de végig nyugodtak maradtunk, ennek köszönhető a győzelmünk. Az eredmény nem tükrözi a látottakat, fokozatosan őröltük fel az ellenfelünket, és ahogy nyílt az olló, úgy lettünk magabiztosabbak. Fontos három pontot szereztünk, sok csapat megszenved még itt a Hajós uszodában.

 

