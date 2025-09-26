szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulók
Vízilabda

1 órája

A Honvédon át vezet az út a döntőbe a Szolnoki Dózsának

Címkék#Endo Plus Service-Honvéd#Szolnoki Dózsa#vízilabda#Magyar Kupa

A Magyar Kupa négyes döntőjét ezen a hétvégén Budapesten, a Komjádi uszodában rendezik. Az első elődöntőt szombaton a Szolnoki Dózsa a Honvéddal, a másodikat a Ferencváros a BVSC együttesével vívja, az éremcsatákat pedig vasárnap tartják.

Varga Csaba

Megismétlődik a történelem, ugyanis tavaly december közepén ugyanez a négy gárda harcolta ki a négyes döntőbe jutást, akkor a BVSC a Szolnoki Dózsa csapatát négy, míg a Ferencváros a Honvédot hét gól különbséggel győzte le az elődöntőben. A fináléban végül a Fradi 15–11-re verte a BVSC-t, míg a bronzmérkőzésen a szolnoki legénység 12–7-re győzni tudott a Honvéd ellen.

Szolnoki Dózsa, vízilabda
A fehér sapkás Szolnoki Dózsa játékosai a Honvéd ellen játszanak a kupadöntőért
Fotó: Mészáros János

Magyar Kupa, elődöntő

Szolnoki Dózsa–Endo Plus Service-Honvéd

Szombat, 18.00

Egy biztos, ismét izgalmas meccsek várhatóak a Komjádi uszodában. Talán mondani sem kell, hogy a torna toronymagas esélyese a címvédő Ferencváros, amely tavaly és előtte egy évvel is a kupa mellett a bajnoki címet és Bajnokok Ligája trófeáját is elhódította. Most újabb címvédésre készülnek a zöld-fehérek, de mint a csapatjátékokban mondani szokás, egy meccsen minden előfordulhat. Egy éve a finálé zárónegyede még döntetlen állásról folytatódott a zöld sapkások azonban végül bedarálták ellenfelüket. A másik elődöntőben pedig megismétlődik a tavalyi bronzcsata a Szolnok és a Honvéd között.

A fővárosiak a Szentessel szemben nyerték meg a negyeddöntőt, míg a szolnokiak nem mindennapi izgalmak után a Vasassal szemben harcolták ki a négy közé jutást, miután az első meccsen a Dózsa 13–7-re nyert idegenben, hazai pályán viszont kikaptak az angyalföldiektől 16–11-re.

– A fiúk nagyon várják a kupahétvégét – mondta lapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. – Úgy érzem, hogy felkészültünk a Honvéd játékából, de tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert tovább erősödött a fővárosiak állománya azzal hogy két légióst is igazoltak. Természetesen mi a saját játékunkra akarunk figyelni. Úgy vélem, hogy a védekezés lesz a kulcs, ha végig okosan és koncentráltan vízilabdázunk, akkor négy esztendő múltán ismét kupadöntőt
játszhatunk.

A BENU Magyar Kupa műsora

Szombat: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd, 18.00, Ferencváros–BVSC, 19.30 (mindkét mérkőzést az M4 Sport+ közvetíti majd). Vasárnap: bronzmérkőzés, 16.30. Kupadöntő: 18.00 (M4 Sport+).

