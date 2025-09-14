Pokoli izgalmak után harcolta ki a továbbjutást a szolnoki csapat

A felek első meccsét a Szolnoki Dózsa parádés játékkal, hat gól különbséggel nyerték a Komjádi Sportuszodában. Előny ide vagy oda Hangay Zoltán óva intette csapatát az elbizakodottságtól, azt mondta nincs még vége a párharcnak, úgy kell bele állni a mérkőzésbe, mintha nulla–nulla lenne az állás. Végül a szolnoki gárda nem kis izgalmak után harcolta ki a kiállítást.

Teleki András (labdával) és a Szolnoki Dózsa nagy csatában harcolták ki a továbbjutást

Fotó: Mészáros János

Szolnoki Dózsa – Vasasplaket 11–16 (3–4, 2–3, 3–5, 3–4)

Vízilabda Aréna, 300 néző. V.: Csanádi Zs., Rubos K.

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Krasznai 1, Vámosi 1, BEDŐ 1, Zerinváry 1, Kakstedter. Csere: Szabó G. (kapus), Simon D.1, KOVÁCS G. 2, Szabó B. 1, Teleki, Zeman, Böröczky, CSEH M. 2. Edző: Hangay Zoltán.

VASAS: FERNANDES – BÁTORI 3, DJURDJICS 6, Várnai, Dala 1, LAKATOS 2, Gyárfás 1. Csere: Fernandes (kapus), Csorba, Tóth M., Szalai P. 1, SÉLLEY-RAUSCHER 2, Foszkolosz, Tasi. Edző: Szlodoban Nikics.

Gól – emberelőnyből: 15/5, ill. 10/4.

Gól – ötméteresből: – ill. 3/2.

A szolnokiaknál jó hír volt, hogy Schmölcz Normannak lejárt az eltiltása, így a szélső játékára is számíthattak.

Már az első perc végén talpra ugrott a Vasas kispad, amikor Gyárfás Tamás megszerezte az övéinek a vezetést. Vámosi Bertold azonban egy balfelső sarkos góllal gyorsan egyenlített. A hazaiak nem tudták tartani a vendégek ászát, Bogdan Djurdicot, aki sorra érte el találatait.

Az első negyedben már két góllal jártak előrébb a mindent egy lapra föltevő fővárosiak. A szolnoki lövések, most nem jöttek be úgy, mint egy nappal korábban. A Vasas pedig megérezte, hogy van keresnivalója, és a nagyszünet után egyre tovább növelte előnyét. Zerinváry Lóránd és Cseh Maxim is fontos pillanatokban talált be a remekelő Fernandes kapus hálójába.

A hajrá óriási izgalmakat hozott az egykoron a szolnoki csapatban is megforduló Bátori Bence lövését nem tudta hárítani a csereként beálló Szabó Gergő kapus, 9–15. Kovács Gergő szépített, majd 17 másodperccel a vége előtt emberfórhoz jutott a vendégcsapat. Két másodperccel a vége előtt Lakatos Soma lövését kiütötte Szabó kapus, a kipattanó előbb a szolnokiak elé csorgott, de nem birtokolták a résen lévő Angelos Foskolos pedig hálóba kotorta a labdát. Igen ám, de közben Hangay edző időt kért. Majd hosszú percekig tanakodtak a játékvetők az ellenőrrel. Végül nem adták meg a gólt, mert Hangay időkérése megelőzte gólt. Igen ám, de nem volt hazai labdabitoklás, így szabálytalan volt az időkérés, ezért ötméterest ítéltek a Vasas javára. A büntetőt azonban a felső kapufára bombázta az addig hatgólt jegyző Djurdics. Így a szolnoki csapat jutott a legjobb négy közé, a címvédő Fradi, a Honvéd és a BVSC társaságában. A sorsolást hétfőn tartják a kupadöntőt pedig a hónap utolsó hétvégéjén rendezik.