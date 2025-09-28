Most a szolnoki csapat nyerte az ötöspárbajt, és ezzel kupabronzot szerzett

A kupa szombati elődöntőjében a Szolnoki Dózsa a Honvédtól ötméteresekkel, míg a BVSC a címvédő Ferencvárostól szenvedett sima vereséget. Érdekesség, hogy a felek a tavalyi négyesdöntőben is összemérték erejüket, akkor a BVSC diadalmaskodott, most azonban a szolnokiak örülhettek megérdemelt győzelmüknek.

Kovács Gergő (labdával) mindössze hét percet játszhatott, de a Szolnoki Dózsa érte is harcolt a folytatásban

Forrás: MTI/Illyés Tibor

Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 15–15 (5–2, 3–5, 3–3, 4–5) – ötméteresekkel: 4–1

Komjádi uszoda, 1000 néző. V.: Tóth K., Ádám F.

SZOLNOK: Józsa – Cseh M. 1, Kovács G. 1, Vámosi, BEDŐ 2, Kakstedter, Böröczky 1. Csere: SZABÓ G. (kapus), Zerinváry 1, Teleki 1, Schmölcz 1, SZABÓ B. 3, ZEMAN 3, Krasznai 1. Edző: Hangay Zoltán.

BVSC: Gyapjas V. – TÁTRAI D. 3, MÉSZÁROS M. 6, Csacsovszky E., Batizi, Jansik D., Susiasvili. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 2, Kovács P., BUNDSCHUH 1, Csapó M. 1, Benedek M. 1, Simon B. 1. Edző: Varga Dániel.

Gól – emberelőnyből: 19/8, ill. 10/7.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Batizi (19. p.), Susiasvili (23. p.), Vámosi (24. p.), Csapó M. (25. p.), Simon B. (29. p.).

Kiállítva (végleg, cserével): Kovács P. (7. p.).

Hamar egymásnak estek a felek a bronzcsatában, Kovács Gergő ötméteresből elért találatára Mészáros Mátyás két góllal válaszolt, gyorsan kapcsolt a szolnoki csapat, és 4–2-re megfordította az állást. A negyed végén a fővárosiak válogatott centere, Kovács Péter a víz fölött megütötte Kovács Gergőt, akinek mint később kiderült eltört az orra. A játékvezetők hosszas Varozás után cserével végleg kiállították Kovács Pétert, az más kérdés, hogy szolnokiak négyperces kiállítást reklamáltak, ezért a súlyos szabálytalanságért, tegyük hozzá, jogosan. Természetesen a Tisza-partiak csapatkapitánya sem folytathatta a játékot. A továbbiakban Zeman Márton is beköszönt, de hiába vezetett 6–2-re a Dózsa, a zuglói gárda azonban már a nagyszünet előtt visszajött a meccsbe, 8–7.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A térfélcserét követően felváltva potyogtak a gólok, egyenlített a BVSC, a negyed végén azonban Teleki András újra a szolnokiaknak szerzett vezetést. A záró felvonásban Cseh Maxim kettőre növelte az övéi előnyét, a fővárosiak azonban két perc alatt egyenlítettek. A hajrá óriási izgalmakat hozott a BVSC Bundchuh Erik révén újra vezetett, de Bedő Krisztián és Zeman Márton révén a Dózsa állt győzelemre. A végső dudaszó előtt hat másodperccel a Ekler Zsombor bombagóljával a döntetlenre mentette a meccset a zuglói alakulat, 15–15. Így ismét ötöspárbajt vívhatott a szolnoki csapat, amit megnyert 4–1-re, úgy hogy a három fővárosi próbálkozásból egyet megfogott Szabó Gergő a szolnokiak cserekapusa, a negyedik szolnoki ötöst az a Schmölcz Norman értékesítette, aki szombaton hibázott a Honvéd elleni ötöscsata végén. Ezzel a Szolnoki Dózsa a tavalyi kiíráshoz hasonlóan ismét bronzérmet szerzett.