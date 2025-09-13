szeptember 13., szombat

Vízilabda

4 órája

A Vasassal csatázik a szolnoki vízipólócsapat

Címkék#Szolnoki Dózsa#vízilabda#Hangay Zoltán#Magyar Kupa

A negyeddöntőnél tart a Magyar Kupa mezőnye. Az elmúlt kiírásban bronzérmes Szolnoki Dózsa ellenfele a Vasas csapata lesz a legjobb négy közé jutásért folyó oda-visszavágós párharcban. Az első meccset szombaton 17 órakor a Komjádi uszodában, majd a visszavágót vasárnap 18-kor játszák a tiszaligeti Vízilabda Arénában.

Varga Csaba

A Magyar Kupa selejtezőjét egyaránt kihagyták a felek, mert a legutóbbi évadban a Szolnoki Dózsa és a Vasas is a legjobb négy csapata között szerepelt. Az angyalföldiek végül ezüstérmet szereztek a bajnokság végén. Soraikban elég nagy volt a jövés-menés a nyáron.

szolnoki dózsa
A fehér sapkás Szolnoki Dózsa legénységre kemény párharc vár a Vasas ellen
Fotó: Nagy Balázs (MW arhív)

Nem kevesebb, mint heten távoztak, nevezetesen a két szerb olimpiai bajnok, Sava Randjelovics és Nikola Dedovics, valamint a kapus Lévai Márton, illetve Batizi Benedek, Mijics Dávid, Gaszt Roland és Klár Gergely is más kluban fog játszani.

Ellenben hat új vízipólós játékos érkezett soraikba, a válogatott kerettag Szalai Péterrel, az OSC-ből érkező brazil kapus Joao Fernandesszel és a görög Apollon Szmirnisz centerével, Angelosz Foszkolosz-szal, illetve a klubhoz visszatérő Várnai Kristóffal, Gyárfás Tamással és Csorba Tamással erősítették meg a keretüket. Egyértelmű a cél a piros-kékeknél mindhárom fronton a legtovább akarnak menetelni. A bajnokságban jól kezdtek a rajton 15–10-re nyertek Debrecenben, a Bajnokok Ligában pedig a jövő hét végén selejteznek a spanyolországi Sabadellben.

– A Szolnokot tiszteljük, remekül szerepeltek az előző szezonban a fiatal csapatukkal – nyilatkozta Szlobodan Nikics, a Vasas vezetőedzője klubja honlapjának. – A huszonötméteres pálya pedig különösen kedvező számukra, ahogy az is, hogy náluk lesz a visszavágó. Ezzel együtt tanultunk a tavalyi kupameccsekből, és máshogy fogunk bizonyos dolgokat csinálni. Kisebb sérülések, betegségek hátráltattak minket, de próbáljuk majd a lehető legjobb összetételt megtalálni erre a két meccsre. Az, hogy két napon belül kettőt játszunk nyilván önmagában is egy kihívás. Mondanom sem kell, hogy maximális koncentráltság kell, kis dolgok fognak dönteni, de azon leszünk, hogy éljünk a sanszokkal. Azért is fontos lenne, hogy bejussunk a négy közé, mert akkor igazán pozitív érzésekkel utazhatnánk a BL-selejtezőkre.

Mint ahogy Nikics edző is emlegette a Magyar Kupa elmúlt szezonjában is a negyeddöntőben rendeztek Szolnok–Vasas párharcot, nem kis meglepetésre a Tisza-partiak kettős győzelemmel masíroztak be a legjobb négy közé, ahol előbb kikaptak a BVSC-től, a Honvédot viszont legyőzték, és így a bronzérmet szerezték meg.

Így harangozta be az összecsapást a Szolnoki Dózsa mestere

Vajon megismételhető-e a tavalyi bravúr? – kérdeztük Hangay Zoltánt, a szolnoki gárda vezetőedzőjét. – Jósolni nem szeretnék, ami biztos, hogy mindkét csapat revansot akar venni másikon a tavalyi malőrért – mondta lapunknak a szakember. – A fővárosiak nyilván a kupakiesésért, míg a mi csapatunk a bajnoki elődöntőben elszenvedett vereségért. A nyáron történtek változások a Vasasnál, hasonló erősségűnek tűnik az állományuk, mint a tavalyi. Kérdés, hogy hat új játékosukat, mennyi idő után tudják beépíteni a csapatukba. Jó a hangulat sorainkban, a játékosok nagyon várják már a meccset. Úgy érzem, hogy felkészültünk, a lényeg, hogy fiúk higgyék el, hogy van keresnivalójuk. A szombati odavágón Schmölcz Norman eltiltása miatt nem játszhat, de nélküle is olyan eredményt akarunk elérni, hogy a vasárnap visszavágón legyen még esélyünk kiharcolni a továbbjutást.

A negyeddöntő további párosításai: FTC–Szeged, UVSE–BVSC, Bp. Honvéd–Szentes.

 

