A Vasassal csatázik a szolnoki vízipólócsapat

A Magyar Kupa selejtezőjét egyaránt kihagyták a felek, mert a legutóbbi évadban a Szolnoki Dózsa és a Vasas is a legjobb négy csapata között szerepelt. Az angyalföldiek végül ezüstérmet szereztek a bajnokság végén. Soraikban elég nagy volt a jövés-menés a nyáron.

A fehér sapkás Szolnoki Dózsa legénységre kemény párharc vár a Vasas ellen

Fotó: Nagy Balázs (MW arhív)

Nem kevesebb, mint heten távoztak, nevezetesen a két szerb olimpiai bajnok, Sava Randjelovics és Nikola Dedovics, valamint a kapus Lévai Márton, illetve Batizi Benedek, Mijics Dávid, Gaszt Roland és Klár Gergely is más kluban fog játszani.

Ellenben hat új vízipólós játékos érkezett soraikba, a válogatott kerettag Szalai Péterrel, az OSC-ből érkező brazil kapus Joao Fernandesszel és a görög Apollon Szmirnisz centerével, Angelosz Foszkolosz-szal, illetve a klubhoz visszatérő Várnai Kristóffal, Gyárfás Tamással és Csorba Tamással erősítették meg a keretüket. Egyértelmű a cél a piros-kékeknél mindhárom fronton a legtovább akarnak menetelni. A bajnokságban jól kezdtek a rajton 15–10-re nyertek Debrecenben, a Bajnokok Ligában pedig a jövő hét végén selejteznek a spanyolországi Sabadellben.

– A Szolnokot tiszteljük, remekül szerepeltek az előző szezonban a fiatal csapatukkal – nyilatkozta Szlobodan Nikics, a Vasas vezetőedzője klubja honlapjának. – A huszonötméteres pálya pedig különösen kedvező számukra, ahogy az is, hogy náluk lesz a visszavágó. Ezzel együtt tanultunk a tavalyi kupameccsekből, és máshogy fogunk bizonyos dolgokat csinálni. Kisebb sérülések, betegségek hátráltattak minket, de próbáljuk majd a lehető legjobb összetételt megtalálni erre a két meccsre. Az, hogy két napon belül kettőt játszunk nyilván önmagában is egy kihívás. Mondanom sem kell, hogy maximális koncentráltság kell, kis dolgok fognak dönteni, de azon leszünk, hogy éljünk a sanszokkal. Azért is fontos lenne, hogy bejussunk a négy közé, mert akkor igazán pozitív érzésekkel utazhatnánk a BL-selejtezőkre.

Mint ahogy Nikics edző is emlegette a Magyar Kupa elmúlt szezonjában is a negyeddöntőben rendeztek Szolnok–Vasas párharcot, nem kis meglepetésre a Tisza-partiak kettős győzelemmel masíroztak be a legjobb négy közé, ahol előbb kikaptak a BVSC-től, a Honvédot viszont legyőzték, és így a bronzérmet szerezték meg.