22 perce
A Honvéddal játszik a szolnoki csapat a kupadöntőért
Elkészítették a BENU Magyar Kupa elődöntőjének párosításait, amely szerint a Szolnoki Dózsa–Bp. Honvéd és Ferencváros–BVSC mérkőzéseket rendeznek.
Miután a Szolnoki Dózsa csapata szerencsésen letudta a Vasas elleni negyeddöntős párharcot, máris megkapta következő ellenfelét, amely a Bp. Honvéd legénysége lesz a kupadöntőbe jutásért. Érdekesség, hogy a felek az elmúlt kiírásban a bronzcsatában találkoztak, ami után a szolnokiak örülhettek 12–7-es győzelmüknek.
– A játéktudásban hozzánk legközelebb álló csapatot kaptunk ellenfélnek – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnokiak vezetőedzője. – A Vasassal szembeni sikerből erőt kell merítenünk a folytatásra. A Honvéd ugyan egyel kikapott a szentesi visszavágón, de belefért nekik, mert az első találkozón hatgóllal nyerték. Úgy tűnik, hogy erősödtek a nyáron, két légióst is igazoltak, akik ontották a gólokat a negyeddöntő meccsein. Egy biztos, újabb ki-ki meccs vár ránk. Aztán jöhet a helyosztó, de mi nagyon szeretnénk négy év után újra kupadöntőt játszani. Hétfőre és keddre pihenőt kaptak a fiúk. Aztán szerdától gőzerővel fogunk készülni a jövő hétvégi kupamérkőzésekre.
A másik párban tehát a legutóbbi döntő két résztvevője, a címvédő FTC és a BVSC találkozik, tavaly a zöld-fehérek 15–11-re verték vetélytársukat. Az elődöntőket jövő szombaton, az éremcsatákat másnap rendezik, a helyszín várhatóan margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda nyitott 50 méteres medencéje lesz.
Vihar miatt félbeszakadt a Martfű mérkőzése, tizenegyespárbajban dőlt el a továbbjutás
Ismét vármegyénkbe érkezik a Paksi FC – sorsoltak a Magyar Kupában