A Honvéddal játszik a szolnoki csapat a kupadöntőért

Miután a Szolnoki Dózsa csapata szerencsésen letudta a Vasas elleni negyeddöntős párharcot, máris megkapta következő ellenfelét, amely a Bp. Honvéd legénysége lesz a kupadöntőbe jutásért. Érdekesség, hogy a felek az elmúlt kiírásban a bronzcsatában találkoztak, ami után a szolnokiak örülhettek 12–7-es győzelmüknek.

A fehér sapkás szolnoki csapat jó védekezésére a folytatásban is nagy szükség lesz Fotó: Mészáros János

– A játéktudásban hozzánk legközelebb álló csapatot kaptunk ellenfélnek – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnokiak vezetőedzője. – A Vasassal szembeni sikerből erőt kell merítenünk a folytatásra. A Honvéd ugyan egyel kikapott a szentesi visszavágón, de belefért nekik, mert az első találkozón hatgóllal nyerték. Úgy tűnik, hogy erősödtek a nyáron, két légióst is igazoltak, akik ontották a gólokat a negyeddöntő meccsein. Egy biztos, újabb ki-ki meccs vár ránk. Aztán jöhet a helyosztó, de mi nagyon szeretnénk négy év után újra kupadöntőt játszani. Hétfőre és keddre pihenőt kaptak a fiúk. Aztán szerdától gőzerővel fogunk készülni a jövő hétvégi kupamérkőzésekre.

A másik párban tehát a legutóbbi döntő két résztvevője, a címvédő FTC és a BVSC találkozik, tavaly a zöld-fehérek 15–11-re verték vetélytársukat. Az elődöntőket jövő szombaton, az éremcsatákat másnap rendezik, a helyszín várhatóan margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszoda nyitott 50 méteres medencéje lesz.