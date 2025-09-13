Fogadóelőny, Dózsa-bravúr a fővárosban

Érdekesség, hogy a felek az elmúlt évadban is összemérték erejüket a Magyar Kupa negyeddöntőjében, ami után a Szolnoki Dózsa örülhetett a továbbjutásuknak. Tegyük hozzá, hogy a bajnokságban háromszor is a fővárosiak diadalmaskodtak, ahol ezüstérmet szereztek. A mostani kupapárharc odavágóját azonban ismét a szolnokiak nyerték.

Zerinváry Lóránd (labdával) és a Szolnoki Dózsa parádés győzelmet arattak a fővárosban

Fotó: Nagy Balázs

Vasasplaket–Szolnoki Dózsa 7–13 (1–6, 2–1, 2–2, 2–4)

Komjádi uszoda, 300 néző. V.: Kun Gy. Kovács S. VASAS: Mizsei – Bátori, DJURDJICS 3, Várnai, Lakatos, GYÁRFÁS 3. Csere: FERNANDES (kapus), Lakatos S., Tóth M., Szalai P. 1, Sélley-Rauscher, Foszkolosz, Tasi. Edző: Szlodoban Nikics.

SZOLNOK: JÓZSA – Simon D., Krasznai, Vámosi, BEDŐ 2, Zerinváry 1, KAKSTEDTER 2. Csere: KOVÁCS G. 4, SZABÓ B. 3, Teleki, Zeman 1, Böröczky, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán Gól – emberelőnyből: 15/5, ill. 12/6.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.

Akárcsak az UVSE elleni bajnoki rajton az elmúlt szezonban bajnoki döntős Vasas otthonában is nagyon bekezdett a szolnoki legénység. Igaz, a hazaiak részéről a horvát légiós, Bogdan Drurdjics szerezte meg a vezetést. A folytatásban azonban beindult a szolnoki henger, előbb Szabó Bence egyenlített, majd Kovács Gergő révén először és véglegesen is átvette a vezetést a Dózsa. Szabó akciógólját Kakstedter Bendegúz, Zerinváry Lóránd és Bedő Krisztián találatai követték. Nem csak támadásban, hanem védekezésben is jeleskedtek a vendégek, Józsa Ottó kapus pedig többször bravúrral védett. A második negyed elején Gyárfás Tamás szépített, de Kovács gyorsan válaszolt, 2–7.

A folytatásban a Vasas lecserélte kapusát, a válogatott Mizsei Mártont, a helyére érkező brazil Joao Fernandes már jobban védett, mint elődje. A fordulást követően négy gól távolságra zárkóztak fel a piros-kékek, Zeman Márton azonban kiharcolt egy büntetőt, amit Kovács értékesített. A folytatásban sem tudott csökkenteni hátrányából a Vasas, mert a szolnokiaknak mindenre volt válaszuk.

A záró felvonás 5–9-es állásról indult, a szolnoki csapat azonban nem engedte felzárkózni riválisát, sőt újabb gólokat lőttek, majd az utolsó percben Bedő újabb kiállítást harcolt ki, amit Szabó kíméletlenül kihasznált, visszaállítva ezzel hatgólos különbséget, 7–13.