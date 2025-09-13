41 perce
Fogadóelőny, Dózsa-bravúr a fővárosban
A BENU Magyar kupa negyeddöntőjének első meccsén a vendég Szolnoki Dózsa csapata parádés játékkal hat góllal nyert a bajnoki ezüstérmes Vasas fővárosi otthonában.
Érdekesség, hogy a felek az elmúlt évadban is összemérték erejüket a Magyar Kupa negyeddöntőjében, ami után a Szolnoki Dózsa örülhetett a továbbjutásuknak. Tegyük hozzá, hogy a bajnokságban háromszor is a fővárosiak diadalmaskodtak, ahol ezüstérmet szereztek. A mostani kupapárharc odavágóját azonban ismét a szolnokiak nyerték.
Vasasplaket–Szolnoki Dózsa 7–13 (1–6, 2–1, 2–2, 2–4)
Komjádi uszoda, 300 néző. V.: Kun Gy. Kovács S. VASAS: Mizsei – Bátori, DJURDJICS 3, Várnai, Lakatos, GYÁRFÁS 3. Csere: FERNANDES (kapus), Lakatos S., Tóth M., Szalai P. 1, Sélley-Rauscher, Foszkolosz, Tasi. Edző: Szlodoban Nikics.
SZOLNOK: JÓZSA – Simon D., Krasznai, Vámosi, BEDŐ 2, Zerinváry 1, KAKSTEDTER 2. Csere: KOVÁCS G. 4, SZABÓ B. 3, Teleki, Zeman 1, Böröczky, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán Gól – emberelőnyből: 15/5, ill. 12/6.
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.
Akárcsak az UVSE elleni bajnoki rajton az elmúlt szezonban bajnoki döntős Vasas otthonában is nagyon bekezdett a szolnoki legénység. Igaz, a hazaiak részéről a horvát légiós, Bogdan Drurdjics szerezte meg a vezetést. A folytatásban azonban beindult a szolnoki henger, előbb Szabó Bence egyenlített, majd Kovács Gergő révén először és véglegesen is átvette a vezetést a Dózsa. Szabó akciógólját Kakstedter Bendegúz, Zerinváry Lóránd és Bedő Krisztián találatai követték. Nem csak támadásban, hanem védekezésben is jeleskedtek a vendégek, Józsa Ottó kapus pedig többször bravúrral védett. A második negyed elején Gyárfás Tamás szépített, de Kovács gyorsan válaszolt, 2–7.
A folytatásban a Vasas lecserélte kapusát, a válogatott Mizsei Mártont, a helyére érkező brazil Joao Fernandes már jobban védett, mint elődje. A fordulást követően négy gól távolságra zárkóztak fel a piros-kékek, Zeman Márton azonban kiharcolt egy büntetőt, amit Kovács értékesített. A folytatásban sem tudott csökkenteni hátrányából a Vasas, mert a szolnokiaknak mindenre volt válaszuk.
A záró felvonás 5–9-es állásról indult, a szolnoki csapat azonban nem engedte felzárkózni riválisát, sőt újabb gólokat lőttek, majd az utolsó percben Bedő újabb kiállítást harcolt ki, amit Szabó kíméletlenül kihasznált, visszaállítva ezzel hatgólos különbséget, 7–13.
Természetesen nincs még vége a párharcnak, a vasárnap este hat órakor kezdődő szolnoki visszavágón mindent elfog követni a Vasas a fordítás érdekében.
Erről is beszélt hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnoki gárda vezetőedzője.
– Jól kezdtünk, a góljaink mellett remekül védekeztünk, helyén voltak a blokkjaink, kapusunk, Józsa Ottó pedig parádésan védett. Mindezeknek köszönhetően teljesen elbizonytalanítottuk a Vasast. A dudaszó után lezártuk ezt a meccset. A vasárnapi hazai visszavágón úgy kell játszanunk, hogy nulla-nulla az állás – tette hozzá a szakember