Vízilabda

2 órája

Három fronton is érdekelt lesz a Szolnoki Dózsa a következő évadban

Címkék#OB I#UVSE#Szolnoki Dózsa#vízilabda

Kezdődik a vízipólószezon. Akárcsak a tavaly az idén is a Szolnoki Dózsa csapata játssza a bajnokság nyitómeccsét, méghozzá pénteken 18.45-től az UVSE fővárosi otthonában. Ismét rendhagyó bajnokság elé nézünk, hiszen a szabályok mellett a versenyévad is változni fog az elkövetkezőkben.

Varga Csaba

A Szolnoki Dózsa az idei OB I.-es bajnokságot az UVSE otthonában kezdi pénteken 18.45-kor, ami egyben a szezon nyitómeccse is lesz.

Szolnoki Dózsa, vízilabda, OB I
Nagyon várja már a rajtot a Szolnoki Dózsa együttese
Fotó: Mészáros János

OB I., 1. forduló

UVSE–Szolnoki Dózsa

Péntek, 18.45.

Új szabályok lépnek életbe

Új szabályokat vezettek be a vízilabdában, melyet már a nyári szingapúri világbajnokságon bevezettek. Közülük a leglényegesebbek, hogy a pálya mérete 30x20 méter helyett 25 x 20 méter lesz, egy csapat pedig 14 játékosból (két kapusból és 12 mezőnyjátékosból) állhat. A maximális támadóidő 30 helyett 28 másodperc lesz. Ha a labda a kapura lövés után ugyanahhoz a csapathoz kerül vissza, a támadóidő 20 helyett már csak 18 másodperc lesz, ugyancsak 18 másodperce lesz a támadócsapatnak az emberelőnyös helyzetek kihasználására.

A második és harmadik játékrész közötti szünetet háromról öt percre nő a továbbiakban. A vb-n már volt edzői challenge, ezzel együtt videózás, ezeket azonban még egyelőre nem vezeti be honi szövetség.

Változások a lebonyolításban

Ami a lebonyolítást illeti a teljesség igénye nélkül az alapszakasz a tavalyihoz képest „megfeleződik”, vagyis ekkor minden klub csak egyszer találkozik (vagy az otthonában vagy idegenben) a többi ellenfelével.

A legjobb 8 között a középszakaszban újabb körmérkőzések következnek – az alapszakasszal ellentétes pályaválasztói joggal. A korábbi eredményeit mindenki magával hozza.
A felsőház playoff szakaszába a csapatok az alapszakaszban és a középszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik. A párharcok az elődöntőben az 1–4. és 2–3., valamint az 5–8. és 6–7. helyekért az egyik fél 7. pontjáig tartanak. Ezek után a párharcok győztesei már helyezésekért játszanak, az egyik fél harmadik győzelméig tartó páros csatában. Az alsóházban a 9–14. helyezettek körmérkőzést fognak játszani az OB I/B 1–2. helyezettjével, a nyolc csapat közül csak az első négy marad benn az OB I-ben. Mindez azt jelenti, hogy az OB I. mezőnye a bajnokság végére 14-ről 12 csapatra csökken.

Érkezők-távozók és várakozások

A Szolnoki Dózsa legénysége a mostani évadban is három fronton lesz érdekelt. Emlékeztetőül az elmúlt szezonban bajnokságban a negyedik, a Magyar Kupában a harmadik helyen végeztek, míg az Eurokupában a főtáblára jutottak. A három sorozatban 46 tétmeccset vívtak, közülük 33 mérkőzést megnyertek.
A csapatról annyit, hogy két játékos távozik, a párizsi olimpiát is megjárt Bányai Márk a török Enka Isztanbul kapusa lesz, míg Fedac Dominik Miskolcra igazol. Az érkezők között találunk két utánpótlás válogatott vízipólóst, az egyik a 19 éves Zeman Márton, a Ferencváros balkezese, aki kölcsönben érkezik Szolnokra, valamint a 20 esztendős kapus, Szabó Gergő, aki Miskolcon szerepelt a legutóbbi évadban.

– Tavaly magasra tettük a lécet, amit nem lesz könnyű megismételni – kezdte Hangay Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. –   Jó évadot produkáltunk a játékunkkal, a hozzáállásunkkal felhívtuk magunkra a figyelmet. Idén is nehéz sorozat vár ránk, és azon leszünk, hogy ne okozzunk csalódást. Azt gondolom, hogy a Fradi, a Vasas és a BVSC helye biztosnak tűnik a négy között. A negyedik helyre a mi csapatunk mellett a Honvéd, az OSC és Szeged is pályázik. A bajnokságban az UVSE otthonában kezdünk, amelyik az elmúlt hétvégén két győzelmet aratva továbbjutott a Magyar Kupában. Jól akarunk rajtolni, a fiúk is nagyon várják már a bemutatkozást. Jövő héten pedig már Vasassal találkozunk a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Nagyon szeretnénk továbbjutni,  és ismét a final-fourban szerepelni szeptember végén. Október első hétvégjén pedig a spanyolországi Terrassában játszunk majd EK-meccseket a főtáblára jutásért. A hazai bajnoki bemutatkozásra még október 11-ig várni kell, amikor a Miskolcot fogadjuk, de addig sem unatkozunk.

 

