Három fronton is érdekelt lesz a Szolnoki Dózsa a következő évadban

A Szolnoki Dózsa az idei OB I.-es bajnokságot az UVSE otthonában kezdi pénteken 18.45-kor, ami egyben a szezon nyitómeccse is lesz.

Nagyon várja már a rajtot a Szolnoki Dózsa együttese

Fotó: Mészáros János

OB I., 1. forduló

UVSE–Szolnoki Dózsa

Péntek, 18.45.

Új szabályok lépnek életbe

Új szabályokat vezettek be a vízilabdában, melyet már a nyári szingapúri világbajnokságon bevezettek. Közülük a leglényegesebbek, hogy a pálya mérete 30x20 méter helyett 25 x 20 méter lesz, egy csapat pedig 14 játékosból (két kapusból és 12 mezőnyjátékosból) állhat. A maximális támadóidő 30 helyett 28 másodperc lesz. Ha a labda a kapura lövés után ugyanahhoz a csapathoz kerül vissza, a támadóidő 20 helyett már csak 18 másodperc lesz, ugyancsak 18 másodperce lesz a támadócsapatnak az emberelőnyös helyzetek kihasználására.

A második és harmadik játékrész közötti szünetet háromról öt percre nő a továbbiakban. A vb-n már volt edzői challenge, ezzel együtt videózás, ezeket azonban még egyelőre nem vezeti be honi szövetség.

Változások a lebonyolításban

Ami a lebonyolítást illeti a teljesség igénye nélkül az alapszakasz a tavalyihoz képest „megfeleződik”, vagyis ekkor minden klub csak egyszer találkozik (vagy az otthonában vagy idegenben) a többi ellenfelével.

A legjobb 8 között a középszakaszban újabb körmérkőzések következnek – az alapszakasszal ellentétes pályaválasztói joggal. A korábbi eredményeit mindenki magával hozza.

A felsőház playoff szakaszába a csapatok az alapszakaszban és a középszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik. A párharcok az elődöntőben az 1–4. és 2–3., valamint az 5–8. és 6–7. helyekért az egyik fél 7. pontjáig tartanak. Ezek után a párharcok győztesei már helyezésekért játszanak, az egyik fél harmadik győzelméig tartó páros csatában. Az alsóházban a 9–14. helyezettek körmérkőzést fognak játszani az OB I/B 1–2. helyezettjével, a nyolc csapat közül csak az első négy marad benn az OB I-ben. Mindez azt jelenti, hogy az OB I. mezőnye a bajnokság végére 14-ről 12 csapatra csökken.

Érkezők-távozók és várakozások

A Szolnoki Dózsa legénysége a mostani évadban is három fronton lesz érdekelt. Emlékeztetőül az elmúlt szezonban bajnokságban a negyedik, a Magyar Kupában a harmadik helyen végeztek, míg az Eurokupában a főtáblára jutottak. A három sorozatban 46 tétmeccset vívtak, közülük 33 mérkőzést megnyertek.

A csapatról annyit, hogy két játékos távozik, a párizsi olimpiát is megjárt Bányai Márk a török Enka Isztanbul kapusa lesz, míg Fedac Dominik Miskolcra igazol. Az érkezők között találunk két utánpótlás válogatott vízipólóst, az egyik a 19 éves Zeman Márton, a Ferencváros balkezese, aki kölcsönben érkezik Szolnokra, valamint a 20 esztendős kapus, Szabó Gergő, aki Miskolcon szerepelt a legutóbbi évadban.