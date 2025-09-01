szeptember 1., hétfő

Vízilabda

1 órája

A Vasassal negyeddöntőzik a szolnoki vízipólócsapat

Akárcsak tavaly az idén is a Vasas csapatával találkozik a Szolnoki Dózsa a Magyar Kupa jövő hétvégi negyeddöntőjében.

Varga Csaba

A címvédő Szolnoki Dózsa jól kezdte a tornát, hiszen az OSC és a Cegléd gárdáját is fölényesen verte. A csoportdöntőben pedig óriási csatában az UVSE fiataljait is sikerült fölül múlniuk. A torna fináléjában a másik csoport első helyezettje, a Ferencváros volt a Tisza-partiak ellenfele. A nagyszerűen játszó zöld-fehérek győzelméhez nem fért kétség, így a szolnokiak a második helyen zárták a seregszemlét.

szolnoki dózsa
Schmölcz Norman (labdával) és a Szolnoki Dózsa ismét a Vasassal találkoznak a kupa negyeddöntőjében
Fotó: Nagy Balázs

A Magyar Vízilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa negyeddöntőjének sorsolását. Eszerint a tavalyi kiírásban bronzérmes szolnoki csapat, akárcsak tavaly ezúttal is a Vasassal mérkőzik. Az oda-visszavágós rendszerű negyeddöntőket szeptember 12. és 14. között játsszák, a négyes döntőre pedig szeptember 26–28-án kerül sor a Margitszigeten. A kupagyőztes jogot szerez az Eurokupa-indulásra. Egy esztendővel ezelőtt nem kis meglepetésre a szolnoki együttes kettős győzelemmel búcsúztatta a Vasast, és jutott a budapesti négyes döntőbe, ahol előbb az elődöntőben kikapott a BVSC-től, majd a bronzcsatában legyőzte a Honvédot. – Talán mondani sem kell, hogy nehéznek ígérkező párharc vár ránk a Vasas ellen – mondta hírportálunknak Hangay Zoltán, a szolnoki gárda vezetőedzője. – Tavaly a kupában kétszer is legyőztük őket, a bajnokságban viszont háromszor is kikaptunk tőlük. A végén egészen a döntőig meneteltek, ezüstérmet szereztek. Idén sem gyengébb az angyalföldiek állománya, mint volt a tavalyi. Nyilván nem feltartott kézzel várjuk a párharcot, ami jövő szombaton a fővárosban kezdődik, majd a visszavágót másnap játsszuk a Tiszaligetben. Ám mi egyelőre a hétvégi bajnoki rajtra koncentrálunk, hiszen pénteken este az UVSE vendégei leszünk a fővárosban. 

A negyeddöntő párosítása 

Vasas-Plaket–Szolnoki Dózsa, FTC-Telekom–Szegedi VE, UVSE–BVSC-Manna ABC, EPS-Honvéd–Metalcom Szentes.

 

