Nem volt kérdéses az ESMTK továbbjutása a Tiszaligetben

A Dunaharaszti után most egy újabb NB III-as csapatot szeretett volna elütni a továbbjutásról a Szolnoki MÁV FC csapata, hogy ő maga masírozhasson a legjobb 32 közé a Magyar Kupában. Az előző fordulóban egyszer már bizonyított Lengyel Béla együttese, és most is egy nyílt, bátor focival akarta meglepni a harmadosztályban rendre az élmezőnyhöz tartozó ellenfelét. Riválisának sem lehetett azonban más a célja, így a várhatóan szép számú nézőseregre érdekes kilencven, netán százhúsz perc várt szombaton délután.

Támadásban maradt a fővárosi gárda a Szolnoki MÁV FC ellen

Forrás: ESMTK Egyesület Facebook-oldala

Szolnoki MÁV FC –ESMTK 0–3 (0–1)

Szolnok, 300 néző, vezette: Hajdú Dávid (Sztányi, Juhász Sz., O.)

Szolnoki MÁV: CSÁKI – DRASKÓCZI, ANTAL G., Szabó R. – POLYÁK, Demeter (Ledacs-Kiss B., 89.), Dósa, Pinto (Izsold, 27.) – Finta (Antal B., 85.), Annus, Iván M. (Várhelyi, 89.). Edző: Lengyel Béla.

Gólszerzők: Ladányi G. (6.), Gincsai (47.), Desnica (84.)

Ahogy azt a hazai edző Lengyel Béla ígérte, csapata feltolt védekezést alkalmazva bátran letámadta magasabb osztályú ellenfelét. A taktika a hatodik percig kifogástalanul működött, ekkor egy jobb oldali beadás után az ESMTK centere Ladányi Gergő a szolnoki védelem helyezkedési hibáját kihasználva közepén lépett ki, majd Csáki kapus felett a kapuba emelt (0–1). Támadásban maradt a fővárosi gárda, egy kapufa, később pedig egy remekbe szabott szabadrúgás jelezte fölényét. Maradt azonban az egy gólos vendég vezetés, de a hazai együttes már többször merészkedett át a másik oldalra. Helyzetekben ugyan ez nem jelentkezett, de láthatóan magához tért a kapott gól okozta sokkból a pályaválasztó. Védeni valója viszont így is csak a hazai hálóőrnek akadt, akinek elsősorban távoli lövések után kellett tisztáznia. A félidő közepén sérülés miatt kényszerű cserét hajtott végre a Tisza parti csapat, Pinto Mariot Izsold Dániel váltotta a bal szélen.

Fél óra telt el a meccsből, amikor az első kaput eltaláló hazai lövést lehetett feljegyezni, Dósa Zsombor próbálkozását azonban szépen védte az ellenfél kapusa. A másik oldal sem maradt adós a helyzetekkel, de a tizenhatoson belül rendre rossz megoldásokat választottak a játékosok. Az állás viszont már nem változott ebben a félidőben, így pesterzsébeti vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.