A probléma egyre nagyobb

1 órája

Döbbenetes közlemény: a polgármester döntése 800 gyerek sportolását veszélyezteti Szolnokon!

Címkék#közlemény#Szolnoki MÁV FC#labdarúgás

Kilátástalan lett a helyzet. Utoljára ez év áprilisában kongatta meg a vészharangot a Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. A felnőtt és a korosztályos városi labdarúgást képviselő, a Tiszaligetben működő két futballklub tulajdonosi köre tavasszal is jelezte, hogy a városvezetés és az önkormányzat évek óta mostohán bánik a helyi sportággal, a támogatás mértéke még a létesítmény-fenntartásra nem elegendő. A probléma most még nagyobb...

Mészáros Géza

Szeptember 26-án újabb közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a két gazdasági társaság vezetése. Közleményük első mondata beszédes: „A Polgármester veszélyezteti 800 gyermek sportolását!”. Ennek előzménye, hogy Györfi Mihály polgármester egy, a sajnálatát kifejező levelet juttatott el a Szolnoki MÁV FC Kft. illetőleg a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. ügyvezetése felé, miszerint a korábban a közgyűlés által beígért ötvenmillió forintos támogatást a városnak nem áll módjában teljesíteni a klub felé.

A Szolnoki MÁV FC és Szolnoki MÁV Utánpótlás FC létesítménygondja
A városi támogatás nélkül anyagi nehézségekkel küzdő Szolnoki MÁV FC és Szolnoki MÁV Utánpótlás FC gazdasági társaságai segítség nélkül nem tudják fenntartani a közel ezer fiatal sportolót kiszolgáló tiszaligeti létesítmény üzemeltetését
Fotó: Nagy Balázs

Mint a Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. cégvezetői, a polgármesteri levélre reagálva, nyilatkozatukban elmagyarázzák: „Szolnok polgármestere levélben tájékoztatta klubunkat, hogy az idei évre betervezett és már elfogadott támogatást az ígérete ellenére mégsem tudja biztosítani. Az idei évben mindössze ötmillió forinttal járult hozza az önkormányzat a működéshez, üzemeltetéshez”.

A Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. arról tájékoztatja a sportolóikat, a szülőket és dolgozóikat, velük együtt a közvéleményt, hogy a megítélt támogatás elmaradása miatt a tiszaligeti létesítményt fenntartani nem tudják.

Ki működteti ezentúl a Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. létesítményét?

A tavaszi nyilatkozat utáni mostani, a klub honlapján és fb-oldalán is megjelentetett őszi közlemény kitér arra, hogy a klub önerőből több százmillió forintot költ a létesítmény fenntartásra és a klubok finanszírozására, de a szolnoki polgármester ehhez mindössze ötvenmillió forinttal sem akar hozzájárulni úgy, hogy közben többmilliárd forinttal támogatja a szolnoki sportéletet, kivéve a labdarúgást.

„Az önkormányzat évente több milliárdot költ sportra. Ezen belül a Szolnoki Sportcentrum milliárdos költségvetéssel működik, az Olajbányász 2020 Kft.-t közel ötszázmillió forinttal támogatja az önkormányzat, a városi tulajdonú cégeken keresztül. Ezzel szemben ezt az elenyésző összeget sem akarja már biztosítani a labdarúgás létesítmény üzemeltetéséhez”.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A klubvezetés hangsúlyozza, hogy a polgármester döntése számukra érthetetlen és elfogadhatatlan, mert semmibe veszi a megépített kitűnő minőségű létesítmény működését. Ezzel ráadásul megakadályozza 800 gyermek napi edzéslehetőségét és versenyzését – tudva mindezt úgy, hogy a társasági adó adta lehetőségből a klub által felépített létesítmény a megfelelő elszámolás után az önkormányzat tulajdonába kerül.

„Elfogadhatatlan számunka, hogy egy megyei jogú város polgármestere „kivégzi” a szolnoki labdarúgást, teszi ezt úgy, hogy a földterület az önkormányzaté és ezért a klub bérleti díjat fizet, valamint helyi adóban (építményadó, iparűzési-adó) is befizet többmillió forintot.

Klubjaink 15 éve közfeladatot látnak el az önkormányzat helyett, nevelik a sportot szerető és értő egészséges embereket, sportolókat, szurkolókat. Megfelelő önkormányzati támogatás nélkül már nem biztosított a létesítmény fenntartása!” – zárul a döbbenetes tartalmú nyilatkozat.

A közlemény megjelenésével egy időben válaszokért megkerestük a polgármesteri hivatal kabinetirodáját is, a városvezetés reakcióját is közzé tesszük.

 

