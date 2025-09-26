Döbbenetes közlemény: a polgármester döntése 800 gyerek sportolását veszélyezteti Szolnokon!

Szeptember 26-án újabb közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a két gazdasági társaság vezetése. Közleményük első mondata beszédes: „A Polgármester veszélyezteti 800 gyermek sportolását!”. Ennek előzménye, hogy Györfi Mihály polgármester egy, a sajnálatát kifejező levelet juttatott el a Szolnoki MÁV FC Kft. illetőleg a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. ügyvezetése felé, miszerint a korábban a közgyűlés által beígért ötvenmillió forintos támogatást a városnak nem áll módjában teljesíteni a klub felé.

A városi támogatás nélkül anyagi nehézségekkel küzdő Szolnoki MÁV FC és Szolnoki MÁV Utánpótlás FC gazdasági társaságai segítség nélkül nem tudják fenntartani a közel ezer fiatal sportolót kiszolgáló tiszaligeti létesítmény üzemeltetését

Mint a Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. cégvezetői, a polgármesteri levélre reagálva, nyilatkozatukban elmagyarázzák: „Szolnok polgármestere levélben tájékoztatta klubunkat, hogy az idei évre betervezett és már elfogadott támogatást az ígérete ellenére mégsem tudja biztosítani. Az idei évben mindössze ötmillió forinttal járult hozza az önkormányzat a működéshez, üzemeltetéshez”.

A Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. arról tájékoztatja a sportolóikat, a szülőket és dolgozóikat, velük együtt a közvéleményt, hogy a megítélt támogatás elmaradása miatt a tiszaligeti létesítményt fenntartani nem tudják.

Ki működteti ezentúl a Szolnoki MÁV FC Kft. és a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. létesítményét?

A tavaszi nyilatkozat utáni mostani, a klub honlapján és fb-oldalán is megjelentetett őszi közlemény kitér arra, hogy a klub önerőből több százmillió forintot költ a létesítmény fenntartásra és a klubok finanszírozására, de a szolnoki polgármester ehhez mindössze ötvenmillió forinttal sem akar hozzájárulni úgy, hogy közben többmilliárd forinttal támogatja a szolnoki sportéletet, kivéve a labdarúgást.

„Az önkormányzat évente több milliárdot költ sportra. Ezen belül a Szolnoki Sportcentrum milliárdos költségvetéssel működik, az Olajbányász 2020 Kft.-t közel ötszázmillió forinttal támogatja az önkormányzat, a városi tulajdonú cégeken keresztül. Ezzel szemben ezt az elenyésző összeget sem akarja már biztosítani a labdarúgás létesítmény üzemeltetéséhez”.

A klubvezetés hangsúlyozza, hogy a polgármester döntése számukra érthetetlen és elfogadhatatlan, mert semmibe veszi a megépített kitűnő minőségű létesítmény működését. Ezzel ráadásul megakadályozza 800 gyermek napi edzéslehetőségét és versenyzését – tudva mindezt úgy, hogy a társasági adó adta lehetőségből a klub által felépített létesítmény a megfelelő elszámolás után az önkormányzat tulajdonába kerül.