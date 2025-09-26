1 órája
Meglepetést okozna a Szajol a Szolnoki MÁV otthonában
Újabb rangadó következik. A vármegye I. hatodik fordulójában a Szolnoki MÁV ugyanis a Szajol KLK-t fogadja szombaton. Pikáns összecsapásra van kilátás, hiszen mindkét csapat azonos pontszámmal áll a tabellán, igaz, Lengyel Béláék egy meccsel kevesebbet játszottak eddig.
Több érdekes párharcot kínál a vármegye I. hatodik fordulója, de közülük kiemelkedik a Szolnoki MÁV és a Szajol KLK mérkőzése. A MÁV a bajnokság egyik legfőbb esélyese, a szajoliak pedig várhatóan a dobogóért küzdenek majd ebben a szezonban.
Vármegye I., 6. forduló
Szolnoki MÁV FC–Szajol KLK
Szombat 15.30
Érdekes összecsapás várható hétvégén, amikor a Szolnoki MÁV a Szajolt látja vendégül. Lengyel Béla együttese négy meccset játszott eddig – a Jászfényszaru elleni találkozóját október 8-ra halasztották – és mindet meg is nyerte. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy nem okoz gondot a MÁV-nak ez az osztály és magabiztosan menetel. Ezúttal viszont a Szajollal találkoznak a Tisz-partiak, amely talán az eddigi legerősebb ellenfélnek tűnik. Donkó Krisztiánéknak is négy győzelme van eddig a szezonban, de emellé egy vereség is párosult már, a Kenderes ellen (4–2).
A szajoliak a Magyar Kupában a Paks ellen megmutatták, hogy képesek szervezett játékra, erre pedig vélhetően a Szolnok ellen is szükségük lesz ahhoz, hogy meglepetést okozzanak.
A hazaiaknál Kató Tamás játékára nem számíthatnak, míg a túloldalon Hevesi-Tóth Tamás, Szentmiklósi Dániel, Szabó Tamás és Sárkány Attila sem lép pályára.
Mesterszemmel
Lengyel Béla, a Szolnoki MÁV vezetőedzője: – Az a tapasztalatunk eddig, hogy két arcunkat kell megmutatni ebben a bajnokságban. Hazai pályán az ellenfelek inkább visszaállnak védekezni, és inkább kontrára építenek, emiatt nekünk felállt védelem ellen kell játszani. Amikor idegenben vagyunk, akkor pedig jobban támadnak a csapatok, felszabadultabbak, ezért nekünk direktebbek kell játszanunk. Ismerjük a jelenlegi ellenfelünket és komolyan is vesszük őket, hiszen egy erős csapat, amely a Paks ellen is megmutatta, hogy egységesen tudnak futballozni. Ezért igyekszünk majd elvenni a területeket, közel kell játszani hozzájuk. A Szajolban megvan a minőség, a bedobásokból, pontrúgásokból életveszélyesek. A saját játékunkkal akarunk foglalkozni, szeretnénk dominálni és ott lenni a kapujuk előtt. Az a célunk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön és a helyzetkihasználásunkon javítsunk. Tudjuk, hogy meglesznek a lehetőségeink, ezeket pedig szeretnénk majd kihasználni.
Donkó Krisztián, a Szajol KLK vezetőedzője: – Megtisztelő számunkra, hogy a Szolnoki MÁV elleni meccsünket rangadónak tekintik. Számunkra az idei egy tanuló év, kicsit más irányba indultunk el nyáron és eddig jó úton haladunk, ehhez pedig szükség van az edzésekre. Nehéz időszakon vagyunk túl, egy hónapon belül hét kemény mérkőzést játszottunk, hiszen a bajnokságban is jó ellenfelekkel találkoztunk, illetve a Magyar Kupában a Paks érkezett hozzánk. Emiatt a mostani hetünk a pihentetésről szólt. A MÁV a második félidőben őrli fel ellenfeleit, ekkorra jobban kijön a különbség a csapatok között. Ezt szeretnénk mi is kitolni, de korábban voltak olyan periódusaink a meccseken, ahol voltak kihagyásaink. Ha ezeket ki tudjuk iktatni, akkor lehet keresnivalónk. Minden meccsen nyerni szeretnénk, de tudjuk, hogy most papíron nem mi vagyunk az esélyesek. Megvan a tervünk erre az összecsapásra is, ha koncentrálunk, fegyelmezettek vagyunk és fejben is ott tudunk lenni, akkor lesz esélyünk, de ehhez az is kell, hogy betartsuk a taktikai utasításokat.
Várható kezdőcsapatok
Szolnoki MÁV: Ladányi Patrik – Draskóczi Péter, Antal Gábor, Szabó Richárd, Pinto Mario – Polyák Dávid, Dósa Zsombor, Demeter Viktor, Iván Milán – Annus Árpád, Finta Milán.
Szajol: Haris Ádám – Kacskó János, Kiss Zsolt, Harcsa Olivér, Kutus Henrik – Bodnár Sándor, Szedlák Zoltán, Csajbók Zoltán, Kovács Richárd – Benedek Nándor, Angyal Csaba.
A vármegye I. hatodik fordulójának további párosításai:
Szombat: Abádszalók–Jászfényszaru, Tószeg–Kisújszállás, Rákóczifalva–Jánoshida, Kenderes–Mezőtúr, Jászberény–Lurkó Focimánia, 15.30. Vasárnap: Zagyvarékas–Cserkeszőlő, Tiszaszentimre–Törökszentmiklós, 15.30