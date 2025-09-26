Meglepetést okozna a Szajol a Szolnoki MÁV otthonában

Több érdekes párharcot kínál a vármegye I. hatodik fordulója, de közülük kiemelkedik a Szolnoki MÁV és a Szajol KLK mérkőzése. A MÁV a bajnokság egyik legfőbb esélyese, a szajoliak pedig várhatóan a dobogóért küzdenek majd ebben a szezonban.

Ahogy a Paks ellen a kupában, úgy a Szolnoki MÁV ellen is szervezett védekezésre lesz szüksége a Szajol KLK csapatának.

Fotó: Mészáros János



Vármegye I., 6. forduló

Szolnoki MÁV FC–Szajol KLK

Szombat 15.30

Érdekes összecsapás várható hétvégén, amikor a Szolnoki MÁV a Szajolt látja vendégül. Lengyel Béla együttese négy meccset játszott eddig – a Jászfényszaru elleni találkozóját október 8-ra halasztották – és mindet meg is nyerte. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy nem okoz gondot a MÁV-nak ez az osztály és magabiztosan menetel. Ezúttal viszont a Szajollal találkoznak a Tisz-partiak, amely talán az eddigi legerősebb ellenfélnek tűnik. Donkó Krisztiánéknak is négy győzelme van eddig a szezonban, de emellé egy vereség is párosult már, a Kenderes ellen (4–2).

A szajoliak a Magyar Kupában a Paks ellen megmutatták, hogy képesek szervezett játékra, erre pedig vélhetően a Szolnok ellen is szükségük lesz ahhoz, hogy meglepetést okozzanak.

A hazaiaknál Kató Tamás játékára nem számíthatnak, míg a túloldalon Hevesi-Tóth Tamás, Szentmiklósi Dániel, Szabó Tamás és Sárkány Attila sem lép pályára.

Mesterszemmel

Lengyel Béla, a Szolnoki MÁV vezetőedzője: – Az a tapasztalatunk eddig, hogy két arcunkat kell megmutatni ebben a bajnokságban. Hazai pályán az ellenfelek inkább visszaállnak védekezni, és inkább kontrára építenek, emiatt nekünk felállt védelem ellen kell játszani. Amikor idegenben vagyunk, akkor pedig jobban támadnak a csapatok, felszabadultabbak, ezért nekünk direktebbek kell játszanunk. Ismerjük a jelenlegi ellenfelünket és komolyan is vesszük őket, hiszen egy erős csapat, amely a Paks ellen is megmutatta, hogy egységesen tudnak futballozni. Ezért igyekszünk majd elvenni a területeket, közel kell játszani hozzájuk. A Szajolban megvan a minőség, a bedobásokból, pontrúgásokból életveszélyesek. A saját játékunkkal akarunk foglalkozni, szeretnénk dominálni és ott lenni a kapujuk előtt. Az a célunk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön és a helyzetkihasználásunkon javítsunk. Tudjuk, hogy meglesznek a lehetőségeink, ezeket pedig szeretnénk majd kihasználni.