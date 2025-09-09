1 órája
Magabiztosan verte az Olaj a Nagyváradot – galériával
A román bajnoki ezüstérmes CSM Oradea érkezett a Tiszaligetbe. A hazai pályán játszó NHSZ-Szolnoki Olajbányász ötödik tesztmeccsén tíz ponttal legyőzte ellenfelét.
Két, a Bajnokok Ligájában is induló csapat mérte össze erejét a Tiszaligetben, ismét szép számú közönség előtt. Mint tudjuk a Szolnoki Olaj a kupasorozat főtábláján kezd majd október 8-án, míg nagyváradiakra még selejtező mérkőzések várnak, konkréten tíz nap múlva a belgiumi Antwerpenben. Mint a játékból és az eredményből is kiderül a szolnokiak minden szinten előrébb járnak a csapatépítésben, mint vetélytársuk.
Szolnoki Olajbányász–CSM Oradea (román) 75–65 (23–15, 18–17, 28–15, 6–18)
Tiszaligeti Sportcsarnok, 700 néző. V.: Fodor A., Rácz Zs., .
SZOLNOK: Krnjajszki 8/3, Pallai 18/6, Holt 7/3, Molnár M. 10, Skeens 5. Csere: Barnes 20/6, Somogyi 7/3, Horváth Á., Huszár, Arabo, Szugyiczki, Edző: Vedran Bosnic.
Nagyon bekezdtek a szolnokiak, akik védekezésben kiszorították az ellenfél játékosait a palánkok alól, támadásban pedig szinte nem tudtak hibázni. Tombolt is a szép számú közönség, hiszen a jól és nagy kedvvel játszó kedvencek alig öt perc után 16–0-ra vezettek, annak ellenére, hogy Rudner Gábor és Letre Darthard sérülés miatt nem tudták vállalni a játékot. Szép lassan éledt a partiumi legénység, és repesztettek egy 9–0-s etapot. Hét perc után pedig azért tört ki a tapsvihar, mert a makacs húzódásából felgyógyuló, Somogyi Ádám is pályára lépett.
A folytatásban is kontrollálta a játékot a hazai gárda, Pallai Tamás szinte húzta magával társait. Mellette Auston Barnes és Krnjajszki Borisz gyártotta szorgalmasan a pontokat. Tartották is 8-9 pontos előnyüket a hét légióssal felálló riválisukkal szemben, a nagyszünetre 41–32-es állásnál vonultak el a felek. Az Olaj annak is köszönhette előnyét, hogy játékosai a mezőnyből 53 százalékkal dobtak, míg a nagyváradiak csak 37,5-os dobóteljesítményt produkáltak, és lepattanó párbajt is megnyerték 19–14-re.
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Nagyvárad, felkészülési mérkőzésFotók: Nagy Balázs
A második félidőre már nem jött ki a szolnokiak centere, Brady Skeens, aki egy ütközést követően nagyot esett a Nagyvárad palánkja alatt, a hírek szerint a kórházba kellett szállítani az amerikai fiút. A fordulást követően villogott magyar mag, Molnár Márton, Somogyi Ádám és Pallai Tamás egymást múlták felül, a különbség pedig egyre nőtt a csapatok között. Azért is mert a szolnoki alakulat továbbra is fegyelmezetten és eredményesen kosárlabdázott. A hajrában ugyan húsz pontról tízre faragták hátrányukat a vendégek, de az Olaj magabiztos sikeréhez nem fért kétség.
– Kicsit meglepett, hogy Vedran Bosnic mester, hogy kevés futós, kontaktos és közös edzés után, ennyi lehetőséget adott a játékra, ami jól esett számomra – mondta hírportálunknak a sérüléséből visszatérő Somogyi Ádám. – Annak külön örülök, hogy ismét szép számú közönség volt ránk kíváncsi, mint tudjuk a mi szurkolóink a legjobbak az országban. Jó mérkőzést játszottunk, lehet majd tovább elemezni, javítani a játékunkat. Ne feledjük a román bajnoki ezüstérmes, BL induló csapat ellen játszottunk. Folytatjuk tovább a munkát, és várjuk, hogy sérültjeink is visszatérjenek közénk.
Ez volt tehát tehát a piros-feketék utolsó hazai tesztmérkőzése, mert a hétvégén egy lengyelországi tornán, majd jövő szombaton Szabadkán lépnek majd fel. Az utóbbi két helyszínen már biztosan számíthatnak a bosnyák Adin Vrabacra, aki a napokban hazája válogatottjában szerepelt az Európa bajnokságon, a bedobó szerdán csatlakozik társaihoz.