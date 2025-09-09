A Nagyváradot fogadja kedden este az Olaj

Gőzerővel készül az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, hiszen következő évadban is három fronton lesznek érdekeltek. A bajnoki rajt majd szeptember 27-én lesz számukra, amikor a Kaposvárt látják vendégül, a BL főtáblán pedig október 8-án Miskolcon kezdenek, egy a selejtezőkörből érkező csapattal szemben.

Auston Barnesra (labdával) és társaira újabb tesztmeccsek várnak az NHSZ-Szolnoki Olajbányász színeiben

Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

A vendég nagyváradi legénység az elmúlt évad végén két finálét elveszített, a román kupa után a bajnoki döntőben a Kolozsvártól kapott ki 68–67-re a mindent eldöntő ötödik meccsen, hazai pályán. Idén mindképpen javítani akarnak, légiósokat is cseréltek: hat külföldi van keretükben, négy amerikai játékos mellett egy-egy francia és holland kosarast is foglalkoztatnak. A bajnokság mellett készülnek a Bajnokok Ligája selejtezőjére is, amit szeptember 19-én kezdenek majd a belgiumi Antwerpenben. A kupamúltjukról annyit, hogy tavaly két kört mentek a FIBA Európa-kupában, négy éve pedig a harmadik helyen végeztek a negyedik számú európai kupasorozatban.

Így folytatódik a Szolnoki Olaj felkészülése

A Nagyvárad elleni meccs a piros-feketék utolsó hazai tesztmérkőzése lesz, mert ezt követően e-hétvégén egy lengyelországi tornán, majd jövő szombaton Szabadkán lépnek pályára. Az utóbbi két helyszínen már biztosan számíthatnak a bosnyák bedobóra, Adin Vrabacra, aki hazája válogatottjában szerepelt az Európa-bajnokságon, a csoportkörből még továbbjutottak, de a nyolcaddöntőben kikaptak a lengyelektől, így számukra véget ért a kontinensviadal.

Kedden este 18 órától tehát két kupacsapat méri össze tudását a Tiszaligetben, ami igazi kosárcsemegének ígérkezik.