Kosárlabda

2 órája

Egy hónap múlva rajtol az Olaj a BL-ben

Címkék#AEK Betsson BC#Szolnoki Olajbányász#Bajnokok Ligája#kosárlabda

Egy hónap múlva indulnak a Bajnokok Ligája főtáblájának küzdelmei. A magyar bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapata Miskolcon, a DVTK Arénában játssza nemzetközi mérkőzéseit. Az első összecsapásuk október 8-án lesz egy a selejtezőből érkező együttessel szemben.

Varga Csaba

A Szolnoki Olajbányász legénysége az F csoportban kezdi a Bajnokok Ligája alapszakaszt, ahol a görög AEK Betsson BC, a lett Riga VEF és a selejtezőkör 1-es számú ágának győztese lesz majd az ellenfelük. Az athéni együttes tavaly a Bajnokok Ligájában és a görög bajnokságban egyaránt harmadik helyen végzett. A lett gárda pedig megnyerte hazája bajnokságát és kupáját az elmúlt szezonban. A selejtező kör csatározásai majd szeptember 19-én rajtolnak.

Rudner Gábor, Szolnoki Olajbányász, kosárlabda
Rudner Gábor (labdával) és társai egy hónap múlva debütálnak a BL-ben, a Szolnoki Olajbányász hazai pályán kezdi meg szereplését
Fotó: Nagy Balázs

A Szolnoki Olajbányász BL-programja

Október 8.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–selejtező párharcgyőztes, 18.00.

Október 15.:AEK Betsson BC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.30. 

Október 29.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga, 18.00. 

November 11.: selejtező párharcgyőztes–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 

December 10.: VEF Riga–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.30..

December 16.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Betsson BC, 18.00.

 

