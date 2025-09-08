Egy hónap múlva rajtol az Olaj a BL-ben

A Szolnoki Olajbányász legénysége az F csoportban kezdi a Bajnokok Ligája alapszakaszt, ahol a görög AEK Betsson BC, a lett Riga VEF és a selejtezőkör 1-es számú ágának győztese lesz majd az ellenfelük. Az athéni együttes tavaly a Bajnokok Ligájában és a görög bajnokságban egyaránt harmadik helyen végzett. A lett gárda pedig megnyerte hazája bajnokságát és kupáját az elmúlt szezonban. A selejtező kör csatározásai majd szeptember 19-én rajtolnak.

Rudner Gábor (labdával) és társai egy hónap múlva debütálnak a BL-ben, a Szolnoki Olajbányász hazai pályán kezdi meg szereplését

Fotó: Nagy Balázs

A Szolnoki Olajbányász BL-programja

Október 8.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–selejtező párharcgyőztes, 18.00.

Október 15.:AEK Betsson BC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.30.

Október 29.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga, 18.00.

November 11.: selejtező párharcgyőztes–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

December 10.: VEF Riga–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.30..

December 16.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Betsson BC, 18.00.