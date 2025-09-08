1 órája
Egy hónap múlva rajtol az Olaj a BL-ben
Egy hónap múlva indulnak a Bajnokok Ligája főtáblájának küzdelmei. A magyar bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapata Miskolcon, a DVTK Arénában játssza nemzetközi mérkőzéseit. Az első összecsapásuk október 8-án lesz egy a selejtezőből érkező együttessel szemben.
A Szolnoki Olajbányász legénysége az F csoportban kezdi a Bajnokok Ligája alapszakaszt, ahol a görög AEK Betsson BC, a lett Riga VEF és a selejtezőkör 1-es számú ágának győztese lesz majd az ellenfelük. Az athéni együttes tavaly a Bajnokok Ligájában és a görög bajnokságban egyaránt harmadik helyen végzett. A lett gárda pedig megnyerte hazája bajnokságát és kupáját az elmúlt szezonban. A selejtező kör csatározásai majd szeptember 19-én rajtolnak.
A Szolnoki Olajbányász BL-programja
Október 8.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–selejtező párharcgyőztes, 18.00.
Október 15.:AEK Betsson BC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.30.
Október 29.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga, 18.00.
November 11.: selejtező párharcgyőztes–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
December 10.: VEF Riga–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.30..
December 16.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–AEK Betsson BC, 18.00.