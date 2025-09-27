A vártnál nehezebben, de nyert a címvédő Olaj az újonc ellen a nyitányon – galériával

Eljött a várva várt pillanat, szombaton elkezdődött a kosárlabda NB I. 2025/2026-os szezonja. A bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász az első fordulóban az újonc Kaposvár együttesét fogadta. A mérkőzés nemcsak a bajnoki rajt miatt volt különleges, hanem egyrészt a tavalyi bajnoki cím után először játszott bajnoki meccset a csapat hazai pályán, másrészt pedig bemutatkozhatott a piros-feketék új vezetőedzője, Vedran Bosnic, vele együtt pedig több új játékos is először húzhatta magára a tétmeccsen az Olaj mezét. A légiósállomány teljesen kicserélődött, visszatért két év után visszatért Auston Barnes, de Le’Tre Darthard, Ryland Holt, Brady Skeens és Adin Vrabac először lép pályára a Tisza-partiaknál. A magyar játékosok közül pedig Molnár Márton várta a bemutatkozását szombaton.

Pallai Tamás (3-as mezben) 24 pontot szerzett, ezzel ő volt a Szolnoki Olajbányász legeredményesebb játékosa

Fotó: Nagy Balázs

Az Olaj-tábor piros és fekete zászlókat lengetve köszöntötte a címvédő csapatot a mérkőzés elején, melynek első pontját Auston Barnes szerezte az idei szezonban. Az első percekben szoros küzdelem folyt a pályán, a Kaposvár amerikai játékosai révén tartotta a lépést a címvédővel, de az is látszott, hogy Pallai Tamás nagy kedvvel és remek formában kezdett: három triplát is bevágott. Skeens és Vrabac szintén jól teljesítettek a palánk alatt, utóbbi ráadásul első, az Olajbányászban szerzett pontjánál állva hagyta védőjét, az amerikai pedig egy óriási zsákolással jelentkezett. Fej-fej mellett haladtak a felek az első tíz percben, melynek végén 24–24 volt az állás.

A második negyed elején Molnár Márton is megszerezte első pontjait az Olajbányászban, Somogyi Ádám pedig egy könnyű ziccerrel és egy triplával jelentkezett, melynek köszönhetően egy lélegzetvételnyi előnyhöz juttatta a Tisza-partiakat, 33–27. Ezt a különbséget tudta tartani Vedran Bosnic együttese, sőt, volt, hogy kilenccel is ellépett (41–32), de a játékrész végéhez közeledve zárkóztak a kaposváriak. Olyannyira, hogy a nagyszünetre mindössze egy pont maradt a hazaiak előnyéből, 44–43-al zárult az első félidő.

Jobban kezdett a harmadik negyedben a vendégcsapat, amely három perc után már néggyel vezetett, 49–53. Ezt követően Pallai hármasa lendületet adott a csapatnak, majd Vrabac és Barnes is bevágott egy triplát, így ismét ötpontos előnyben volt az Olajbányász, 60–55. Úgy tűnt, elkapták a fonalat a piros-feketét, Ryland Holt is betalált a triplavonalon túlról, amellyel már kétszámjegyűvé vált a különbség, 66–55. Erre is volt válaszuk a somogyiaknak, akik egy 8–0-s rohammal ismét közel kerültek, 66–63. Holt két büntetőjével és Krnjajszki Borisz ziccerével azonban hétpontos Olaj-vezetéssel zárult a harmadik negyed, 70–63.