Kosárlabda

6 órája

A vártnál nehezebben, de nyert a címvédő Olaj az újonc ellen a nyitányon – galériával

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#Kometa Kaposvári KK#kosárlabda

Minden kezdet nehéz. Ez különösen igaz volt a Szolnoki Olajbányász első bajnoki mérkőzésére a 2025/2026-os szezonban. A piros-feketék ugyanis megszenvedtek az újonc Kaposvár ellen, de végül három ponttal nyertek, így Vedran Bosnic győzelemmel mutatkozott be a csapat kispadján tétmeccsen.

Kovács Levente

Eljött a várva várt pillanat, szombaton elkezdődött a kosárlabda NB I. 2025/2026-os szezonja. A bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász az első fordulóban az újonc Kaposvár együttesét fogadta. A mérkőzés nemcsak a bajnoki rajt miatt volt különleges, hanem egyrészt a tavalyi bajnoki cím után először játszott bajnoki meccset a csapat hazai pályán, másrészt pedig bemutatkozhatott a piros-feketék új vezetőedzője, Vedran Bosnic, vele együtt pedig több új játékos is először húzhatta magára a tétmeccsen az Olaj mezét. A légiósállomány teljesen kicserélődött, visszatért két év után visszatért Auston Barnes, de Le’Tre Darthard, Ryland Holt, Brady Skeens és Adin Vrabac először lép pályára a Tisza-partiaknál. A magyar játékosok közül pedig Molnár Márton várta a bemutatkozását szombaton.

Pallai Tamás, Szolnoki Olajbányász, kosárlabda
Pallai Tamás (3-as mezben) 24 pontot szerzett, ezzel ő volt a Szolnoki Olajbányász legeredményesebb játékosa
Fotó: Nagy Balázs

Az Olaj-tábor piros és fekete zászlókat lengetve köszöntötte a címvédő csapatot a mérkőzés elején, melynek első pontját Auston Barnes szerezte az idei szezonban. Az első percekben szoros küzdelem folyt a pályán, a Kaposvár amerikai játékosai révén tartotta a lépést a címvédővel, de az is látszott, hogy Pallai Tamás nagy kedvvel és remek formában kezdett: három triplát is bevágott. Skeens és Vrabac szintén jól teljesítettek a palánk alatt, utóbbi ráadásul első, az Olajbányászban szerzett pontjánál állva hagyta védőjét, az amerikai pedig egy óriási zsákolással jelentkezett. Fej-fej mellett haladtak a felek az első tíz percben, melynek végén 24–24 volt az állás.

A második negyed elején Molnár Márton is megszerezte első pontjait az Olajbányászban, Somogyi Ádám pedig egy könnyű ziccerrel és egy triplával jelentkezett, melynek köszönhetően egy lélegzetvételnyi előnyhöz juttatta a Tisza-partiakat, 33–27. Ezt a különbséget tudta tartani Vedran Bosnic együttese, sőt, volt, hogy kilenccel is ellépett (41–32), de a játékrész végéhez közeledve zárkóztak a kaposváriak. Olyannyira, hogy a nagyszünetre mindössze egy pont maradt a hazaiak előnyéből, 44–43-al zárult az első félidő.

Jobban kezdett a harmadik negyedben a vendégcsapat, amely három perc után már néggyel vezetett, 49–53. Ezt követően Pallai hármasa lendületet adott a csapatnak, majd Vrabac és Barnes is bevágott egy triplát, így ismét ötpontos előnyben volt az Olajbányász, 60–55. Úgy tűnt, elkapták a fonalat a piros-feketét, Ryland Holt is betalált a triplavonalon túlról, amellyel már kétszámjegyűvé vált a különbség, 66–55. Erre is volt válaszuk a somogyiaknak, akik egy 8–0-s rohammal ismét közel kerültek, 66–63. Holt két büntetőjével és Krnjajszki Borisz ziccerével azonban hétpontos Olaj-vezetéssel zárult a harmadik negyed, 70–63.

Nem tudott elszakadni ellenfelétől az Olajbányász, sőt, egy 11–3-as sorozattal fordított is a Kaposvár, 73–74. Tartották is egy ideig előnyüket a vendégek, három perccel a vége előtt Auston Barnes büntetőjével viszont ismét a piros-feketék vezettek, 80–79. Ezt követően felváltva volt az előny a csapatoknál, majd Holt labdaszerzése után Skeens zsákolt, mellyel három pont volt a különbség két perccel a vége előtt, 86–83. Tizenkilenc másodperccel a vége előtt Pallai hibázott el egy triplát 88–86-os állásnál, majd az ellentámadásnál Darrion Trammell ziccere szédült ki a gyűrűből, a lepattanót Ryland Holt szerezte meg, akivel szemben szabálytalankodtak a vendégek. Büntetőiből csak egyet dobott, de ezzel kialakult a végeredmény: 89–86-ra győzött a Szolnoki Olajbányász a bajnoki rajton a Kaposvár ellen.

A várnál nehezebben sikerült a szolnokiak győzelme az újonc ellen, de a legfontosabb, hogy győzelemmel kezdte a szezont az Olajbányász. A kaposváriak pedig megmutatták, hogy ha így játszanak, akkor bármelyik csapat dolgát meg tudják nehezíteni. 

– Nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna – nyilatkozta a mérkőzés után Brady Skeens, az Olajbányász centere. – Tudjuk, hogy ebben a bajnokságban minden mérkőzés nehéz lesz és minden győzelemért meg kell küzdenünk. Örülünk, hogy hazai pályán nyerni tudtunk az első meccsen. A mérkőzés hajrájában jó támadásaink voltak és a végsőkig harcoltunk, ami meghozta gyümölcsét.

Szolnoki Olajbányász a bajnoki nyitányon

Fotók: Nagy Balázs

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 89–86 (24–24, 20–19, 26–20, 19–23)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Győrffy Pál Attila, Pozsonyi László (Ádám József)

Szolnok: Somogyi 9/3, PALLAI 24/18, Vrabac 5/3, Barnes 10/6, SKEENS 15. Csere: Holt, Molnár M., Rudner 3/3, KRNJAJSZKI 9/3. Edző: Vedran Bosnic.

Kaposvár: TRAMMELL 19/6, WILSON 25/15, Filipovity 11, Kis R., Parker 3. Csere: Tarján 2, Paár 6, WALKER 16/9, Simon B., Rosics 4/3. Edző: Dzunics Braniszlav.

Kipontozódott: Kis R. (31.)

Az eredmény alakulása.

2. perc: 5–5, 4. perc: 7–7, 6. perc: 14–12, 8. perc: 19–19, 12. perc: 33–27, 14. perc: 35–29, 16. perc: 38–32, 18. perc: 41–38, 22. perc: 49–50, 24. perc: 54–53, 26. perc: 60–55, 28. perc: 66–55, 32. perc: 72–69, 34. perc: 75–75, 36. perc: 76–79, 38. perc: 86–83.

Így látták a szakemberek:

Vedran Bosnic, az Olajbányász vezetőedzője: – Az volt a kulcs, hogy elhittük, hogy meg tudjuk nyerni a meccset még akkor is, amikor nem úgy álltunk. Negyven percen keresztül küzdöttünk, örülök, hogy megmutatta a jellemét a csapat, Vrabac megsérült a harmadik negyedben, Le'Tre nem tudta még vállalni a játékot, és Ákos is beteg volt. Azt már megtapasztaltam edzői pályafutásom során, hogy az első mérkőzések mindig nagyon nehezek, nem számít, hogy ki az ellenfél. A játékosok egy része először lépett pályára ebben a bajnokságban, nagyon fizikális összecsapás volt, a legvégén pedig meg tudtunk nézni azt, hogy mit lehet legközelebb még jobban csinálni, de örülünk, hogy győzelemmel kezdtük a szezont hazai pályán a remek szurkolóink előtt, akiknek szeretném megköszönni a biztatást.

Dzunics Braniszlav, a Kaposvár vezetőedzője: – Gratulálok a Szolnoknak, megérdemelték a győzelmet. Meg tudtuk nehezíteni az ellenfelünk dolgát, talán jobban is sikerülhetett volna a találkozó, ha megfelelően lepattanózunk. Ezen ment el a meccs, de a realitás talaján kell maradnunk, ez számunkra egy részsiker, hogy egy ilyen szoros összecsapást tudtunk játszani. Nekünk ezek a legkönnyebb mérkőzések, hiszen úgy játszhatunk, hogy nincs rajtunk teher és örülök, hogy megnehezítettük a Szolnok dolgát.

